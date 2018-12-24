礼轻意义重 ‧ 送礼送到心坎里 每逢圣诞节，总会看到有许多人发起或参与交换礼物活动，从什么时候开始，“圣诞节”便和“礼物”挂钩呢？是真有起源和其宗教意义，还是商家的炒作？

生活陶既精致又实用还环保，也是送礼佳品哦！（图：星洲日报）

根据圣经记载，来自东方的圣人在耶稣降生的时候送上礼物，后来成为圣诞老人为儿童赠送礼物的由来。可是圣经里并无提起这一号人物，那他是怎么变成圣诞的主角之一？

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传说在4世纪时，一名叫尼古拉的圣人生于富有的商贾家中，一日他听到一名富商因生意失败导致破产，家中有3名待嫁女儿，不但无法为她们准备嫁妆，就连家里的粮食亦渐渐吃完，在绝望之下他只能准备将其中一名女儿卖作奴隶。

在女儿被卖作奴隶前一晚，尼古拉带着一小袋黄金，静悄悄地走到那人的家，把黄金扔进半开的窗户，然后迅速离开。第二天，那人发现了这袋黄金，却遍寻不着救济他们的人。

一直到尼古拉第三次给他们送黄金时，他从屋里走了出来才发现是尼古拉。

后来尼古拉成为主教，爱护孩子的他亦经常给孩子准备糖果或玩具当作小礼物，此后很多人便认为尼古拉就是那位神秘的圣诞老人。

这是否就是圣诞礼物的起源？

文桥传播中心文字部主任晨砚坦言，“圣诞礼物”的来源一直各有各的说法，具体从什么时候起已经不可考了。

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“也有人说19世纪开始的，来源于狄更斯小说《圣诞颂歌》里的吝啬鬼，最后大彻大悟送雇员礼物的故事。”

她说，赠送礼物和时下流行的交换礼物，两者是完全不同的概念，赠送是不求等价回报，但“交换”则不是。

在19世纪到20世纪初，欧洲出现大批文化人类学家对交换礼物的行为研究，其中马塞尔．莫斯提到，原始人馈赠礼物时是以“回礼”作为前提，是双向的互动。

在经过田野调查后，美国社会学家霍曼斯坚信“交换”是所有社会遗存的现象，不但进行简单的经济上的物物交换，还有非物质的社会交换（例如互相陪伴）。

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他在后期认为，人与人之间的互动从根本来说是一种交换的过程，存在一种功利。

因此，晨砚发出来自灵魂的拷问：“所以你觉得交换礼物，有爱的成份在里面吗？”

物 里 承 载 礼，送 礼 分 享 爱

对于晨砚来说，用“盲抽”方式交换礼物的意义不大，因为送礼人不知道谁是收礼人，只是以“交换礼物”为目的买礼物，收到“特别安全”的礼物时不惊也不喜，然后搁置在储藏室，到第二年再拿出来重新包装送人。

而“互送”的概念有别于“交换”，“互送”是有特定对象，且是不求回报。

“我们常说‘礼物’，物件里面是承载着‘礼’，当中还包含了仁爱和关怀。我们在一起相处一年，到了年底拟一张收礼人的清单，根据他们的需要拟定礼物，藉此表达我们对他们的在意和关心。若你平日跟他老死不相往来，完全不了解他的情况下是很难送礼的。”

人类学家杰夫．盖勒发表的论文〈伤感价值和其在享乐内化过程的影响力〉有提到，人类购买礼物给别人所产生的愉悦感，会比给自己的还要强烈。

相信这一点不止在晨砚身上得到印证，你是否在为自己的亲友精心选购礼物时，曾想像过他们打开包装后的欣喜表情，从而自己也心生期待和欢愉？

晨研笑说，大部份人的日常生活比较匆忙且粗糙，但送礼是属于精致文化，到了此时会不自觉地慢下来思考，在过去一年是否不慎得罪过亲友，是否需要送礼表达情意。

“我经常收到项链、披肩，也许是朋友们觉得我应该穿得好点，我的衣着习惯渐渐产生改变。当我使用这些东西，我就能感受到朋友们的爱，心里会很温暖。”

特意为对方准备的礼物所产生的情感连接，会给收礼者额外的回忆连接，睹物如思人估计是“礼物”原来被赋予的情感意义，亦是金钱无法衡量的。

她说，从基督徒角度出发，送礼物的意义是分享爱，神通过我们把爱散播出去，让自己成为祝福的管道。

“引述路加福音14：12-14，耶稣说：‘你摆设午饭或晚饭，不要请你的朋友、弟兄、亲属和富足的邻舍，恐怕他们也请你，你就得了报答。你摆设筵席，倒要请那贫穷的、残废的、瘸腿的、瞎眼的，你就有福了！因为他们没有什么可报答你。’”

这种送礼是不张扬且不求回报，与建立在功利上的交换礼物形成很大的对比。所以她并不鼓励“交换礼物”的形式。

了 解 收 礼 者 喜 好，送 礼 送 得 有 意 思

送礼是一种社交过程，无论是收礼者是谁，晨砚鼓励家长在选购礼物时，带着孩子同行进行机会教育，让他亲手包装，借此学习关怀。

“针对收礼者的现况和需求购买合适的物品，比如收礼者是阿姨，阿姨几岁？

身体状况如何？有去旅行吗？这些信息都需要去了解。换言之，就是通过送礼延续社会关系。”

尽管考虑到使用“花纸”包装礼物略显不环保，可是在拆开花纸瞬间的感受，与直接收到无包装的物品，感觉是截然不同的，因此晨砚建议拆掉礼物后，把“花纸”收起来循环再用。

“当人打开礼物后，发现所收到的东西正是自己需要的、喜欢的，除了开心，还会感受到被爱，亦会成为一股支撑对方的力量。”

所以送礼需要策划，需要带着祝福。至于在各项受欢迎的圣诞礼物排行榜中颇受大家欢迎的现金礼券虽然实惠，但在这种情境下就缺少亲密和心思，证明平日可能没有了解和关心对方的喜好及需求，有“打发”之意。

当然可以暂时解决对方目前的经济问题，但无法保存成为回忆。

她认为礼物是一个媒介，有的人可能是我们在一年内都难得说上几句话的，在圣诞节时就能通过送礼产生交集。

晨砚说，绘本是她的送礼清单里的首选。（图：星洲日报）

爱 的 载 体，谢 谢 送 礼 人 的 用 心

那晨砚送礼的首选是什么呢？

“我本身是做出版的，我觉得书是很好的选择。《图画书──阅读与经典》的作者彭懿在书中提到，人的一生中有3次邂逅图画书的机会，分别是童年、初为父母和人生过半为了自己的时候。所以我会送绘本，无论对象是老中青少都很合适。”

除了绘本，由于她也是陶艺工作者，因此会把生活陶列入礼物清单内，比如陶制的碗、小花盆，既实用又环保，且能提高审美能力。

有什么比亲手制作的精美实用小物品更让人感到创意和诚意满满的呢？不过，这一切的前提是已经了解对方的喜好。

她个人收到最多的礼物是围巾、项链、书本、保健品、衣服、厨房用品和食物，她笑说自己很宽容，每一份礼物都很喜欢，而且都会使用，尤其是衣裳，还会寻机在送礼者面前穿上，格外贴心。

“因为曾经看过一名忧郁症患者给人送礼，结果没看到对方在使用，以为别人丢掉了而导致病情加重。”

只是，若收到的衣服尺寸不对，她就重新包装好转送给其他人。

对于很多人可能会比较介意礼物被转送，她则认为只要让该物件能发挥本身的作用和价值，让它“有用武之地”才是最重要的。

礼物是一份心意，即便是收到的礼物非你所好，我们也要感谢对方耗费时间和精神细心挑选。它本是爱的载体，切勿嘲笑和践踏这份情意，让这个节日更温暖吧！

祝大家圣诞快乐！

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