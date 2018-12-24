好礼物VS烂礼物 ‧ 收到什么礼物会翻脸？ 如果选购礼物的当儿误踩雷区，甚至连“友情”都要面临考验。所以如何避免“踩雷”，选对礼物是一门技巧，哪些物品被视为最理想的礼物？哪些物品又是人人眼中的“雷区”？

“Jingle bell,Jingle bell,Jingle all the way”一曲开始在各大商场响起时，就昭示着一年一度的圣诞节又要来临啦！

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随着时代的演变，这个原本宗教意味浓厚的节日渐渐成为不分宗教和种族的狂欢日子，朋友或同事之间也会趁圣诞佳节时交换礼物应节凑趣。

但这无形中也变成考验一个人的审美和创意的时刻，如果选购礼物的当儿误踩雷区，甚至连“友情”都要面临考验。所以如何避免“踩雷”，选对礼物是一门技巧，哪些物品被视为最理想的礼物？哪些物品又是人人眼中的“雷区”？

可 怕 的 圣 诞 礼 物 清 单

“交换礼物”几乎成了圣诞节约定俗成的指定活动，模式也越来越多，其中可分为抽签、抽选收礼人、收礼人预先列好理想礼物清单供“领养”等等。

若预先知道收礼人是谁，送礼人倒是可先观察对方的喜好或需求，投其所好便是皆大欢喜。只是目前最普遍的模式却是“盲抽”，在不知道收礼人的性别和喜好之前选购好礼物，然后再将一份份礼物编号后抽签决定。

到底怎么样才能让收到礼物的人脸上露出惊喜的笑容，而非一脸手足无措又无奈的惊吓表情？这对于选购礼物非常有心得的朋友自然不是问题，可对于有选择困难症且不擅长选购礼物的人来说，往往会产生巨大的困扰。

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于是，每到这个季节，网络上出现各种“十大最受欢迎”和“十大最不受欢迎”的礼物榜，为后者“指路”免得误踩雷区。

比如早前新加坡购物网站Cardable就列出8大可怕的圣诞礼物清单：

1.巧克力

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2.沐浴组／面膜

3.保温杯

4.星巴克礼品卡

5.护手霜

6.现金券

7.相框

8.充电宝

什么？！这些看起来相对安全、中性又实用的物品，居然是最不受欢迎的？Cardable列出“可怕”的原因就是因为太实用又安全，所以重复率很高，而且缺乏新意和心思。

绝 交 礼 物 勿 乱 送

那么重复率最高，但凡圣诞节都会跟你say hello的10大常见礼物又是什么呢？当当当，答案就是：

1.绒毛公仔

2.香水

3.沐浴组

4.地垫

5.抱枕

6.卫生纸

7.手套

8.护手霜

9.拼图

10.马克杯

在这10种礼物里面，其中与相框并列称为“绝交三宝”的马克杯和护手霜就榜上有名，最主要的原因是因为价格考量以及出错的几率都相对低。

最 不 愿 意 收 到 哪 些 礼 物？

一般同事之间交换礼物的活动，不会把礼物价格预算定得太高，在预算有限的情况下，选择自然就变少了。

在马来西亚，预算普遍会定在30令吉左右，于是记者便用此数额做了一个非公开的小调查，发现其实送礼还是因人而异的，因为有少数人表示希望能收到马克杯、咖啡券和护手霜。

比如咖啡迷就表示自己喝奶茶、拿铁、蒸馏咖啡（Espresso）和水时，要用不同的杯子，所以不小心送到“绝交三宝”，未必真的就会让你和朋友绝交。

而许多人认为实用且想送人的物品，但同时也是诸多人不愿意收到的是：

1.刻有收礼者名字或头像的个性定制品

2.装饰品或摆件

3.香水

4.护肤品

5.化妆品

6.书

7.沐浴组

网民给出的原因是：

1.“因为这个价格不可能有好香水，化妆品同理。”

2.“最不想的应该是摆件，娃娃之类的，没用占地还兜灰。”

3.“书也可以，不过很难挑对口味，好在也可以转送。”

4.“没有用的所谓个性定制礼物，比如有刻个姓名，有个头像的，很蠢。”

5.“最不想收到的是水晶摆件一类的，还专门刻我的名字，太羞耻了。”

惊 吓 破 表 的 10 大 地 狱 礼 物

虽然有些礼物可能欠缺惊喜，但至少保证不是“惊吓”，最害怕的莫过于收到出于恶搞的奇葩礼物，除了“创意”和博君一笑，最终可能会被扔掉或束之高阁。

去年，澳洲网站Mozo.com.au曾列出10大最糟糕的礼物，上述清单与之相比简直是小菜一碟，让人一看情不自禁地露出一脸哭笑不得，满脸问号。

这些物品包括：

1.“与特朗普一起兜风”汽车贴：要是你身边有个特朗普粉丝或黑粉（即讨厌他的人），也许可以送他，让他与“特朗普”一起去兜风或者让特朗普为他开车。

2.厕所高尔夫球：上厕所打高尔夫球是一种什么样的趣味？

3.猫咪充气独角：让别人家猫咪一秒变“独角猫”？

4.培根空气清新剂：素食者退避，肉食主义者的最爱？但是你确定你要你的车或房子闻起来像是身在一家肉店吗？

5.针织胡子帽：这产品的诞生原因是为了替没有胡子的人保暖吗？

6.狗狗专用的花生酱口味肥皂泡：买这个产品的人，想必是为了欣赏狗狗追着泡泡跑的飘逸身姿？

7.“脚趾”袜：想营造“其实穿了袜子，可是不想让你知道我穿了袜子”的假象？

8.饼干造型的保温杯垫：只适合平底的玻璃杯、陶瓷杯、不锈钢杯以及奶瓶，莫非为了用这个杯垫，我还得再换一个杯？

9.酒壶手镯：也许适合戒酒的人士。

10.可弹奏吉他T恤：我比较关心要怎么洗。

这些物品确实新奇创意，可是最终只会被束之高阁，Mozo负责人更直说，买培根空气清新剂和花生酱口味肥皂泡还不如烧烤时多烤几片培根，以及为狗狗买些质量好的玩具。

其中女性最讨厌厕所高尔夫球，男士最不喜欢猫咪充气独角，可弹奏吉他T恤是55岁以上男性的“雷区”，年轻人则最讨厌酒壶手镯。

奇 葩 礼 物，没 有 最 糟 只 有 更 糟

当然，现实生活里没有最糟只有更糟，尤其是出于恶整目的而准备的礼物，分分钟惊吓指数爆表。来看看网民晒出的奇葩礼物清单：

1.洗碗液

2.盒子里放着两包超碎的方便面，几罐过期的鸡精，最无语的是还附赠几张送礼者中学时期的签名照

3.挖耳勺

4.“未来世界首富”张健的扑克牌一副

5.以为自己收到一辆车，结果发现车是租的，而且租金还没付

6.装满保利龙箱的鲜鱼头，大约二百多个

7.一包橡皮筋

8.超市买的两只冷冻全鸡

9.冥纸

10.满满一盒的保济丸

看完上述的地狱礼物，是不是发现收到马克杯、相框和护手霜，其实也没那么糟呢？

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