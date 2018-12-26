危地马拉8岁童在美拘留期间死亡·本月第二宗 一名被美国海关与边境保卫局拘留的8岁危地马拉男童，圣诞节（25日）凌晨在新墨西哥州一间医院内死亡。这是本月以来，第二名在被美国拘留期间死亡的危地马拉儿童。

图为家人为美国被拘留期间死亡的7岁危地马拉女童哈克琳（Jakelin Caal）举行葬礼。（图：美联社）

一名被美国海关与边境保卫局拘留的8岁危地马拉男童，圣诞节（25日）凌晨在新墨西哥州一间医院内死亡。这是本月以来，第二名在被美国拘留期间死亡的危地马拉儿童。

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美国海关与边境保卫局表示，该名被拘男童周一（24日）平安夜已有“隐疾征兆”，故安排他在父亲陪同下，前往新墨西哥州一间医院就诊。当时医务人员诊断他仅是普通发烧感冒，故在观察病情90分钟后，院方为他处方药物后让他离院。不过，当晚男童突然恶心呕吐，当局立刻将他送回医院，经抢救后延至翌日凌晨不治。

当局未有透露男童姓名，仅表示已展开独立调查，暂时未知死因，又指已将事件通知国土安全部长及危地马拉政府。涉事医院则因私隐条例所限，未有回应。

美国海关及边境保卫局本月13日公布，随父亲偷渡赴美被拘留不到两天的7岁危地马拉女童哈克琳（Jakelin Caal），疑因脱水，本月8日死亡。

（明报综合）