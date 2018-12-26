10年粉丝脑溢血昏迷！林志玲亲自带蛋糕礼物病房陪聊天 林志玲行善事迹多不胜数，还入选福布斯亚洲慈善英雄榜，月中也获港澳台湾慈善基金会颁发的“爱心奖”。林志玲过去帮助了很多人，其中有位喜欢她10多年的粉丝，早前不幸脑溢血昏倒，亲友想尽办法连络林志玲为他打气，结果她真的亲赴探视。

林志玲亲自现身医院探视脑溢血粉丝。（图：取自当事人脸书）

（台湾．台北26日讯）林志玲行善事迹多不胜数，还入选福布斯亚洲慈善英雄榜，月中也获港澳台湾慈善基金会颁发的“爱心奖”。林志玲过去帮助了很多人，其中有位喜欢她10多年的粉丝，早前不幸脑溢血昏倒，亲友想尽办法连络林志玲为他打气，结果她真的亲赴探视。

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据《镜报》报道，该名40岁的工程师粉丝喜欢林志玲长达10年，去年底他进入无尘室工作没多久就昏倒脑溢血，紧急送医。他的一群朋友在社群网站替他打气，有人留言：“要加油！因为志玲姐姐在等你喔。”还有不少人想尽办法连络林志玲工作室，希望对方能帮忙集气，让他挺过危机。

（图：取自当事人脸书）

（图：取自当事人脸书）

（图：取自当事人脸书）

林志玲得知此事时，除了第一时间录影、录音和写卡片替粉丝打气外，在粉丝开完刀复健时，也亲自带了蛋糕和礼物前往医院探视。由于粉丝因开刀影响，动作有些迟缓，但林志玲非常有耐心的和他聊天，教他比爱心手势，还请照顾他的亲友、护士吃蛋糕，过了一段非常温馨的医院时光。

随后林志玲亲自探视的照片在工程师群组曝光后，暖举被大家赞爆。其中一名工程师透露，以前较年轻的工程师会觉得林志玲不算女神，应该算是阿姨，不过经过这件事后，许多工程师纷纷赞叹，不枉费粉丝喜欢林志玲十几年。

今年林志玲入选《富比士》“亚洲2018慈善英雄榜”，过去3年向中国扶贫基金会的“筑巢行动”项目捐款逾160万美元（约670万令吉），该项目旨在为中国内地贫困地区的乡村学校修建学生宿舍。2011年，她更成立了志玲姐姐慈善基金会，并通过慈善年历义卖与志玲姐姐爱心衣物义卖活动，募集了另外160万美元（约670万令吉），用于资助中国台湾的弱势家庭儿童或紧急救援项目，其实她10余年来持续从事慈善公益活动。