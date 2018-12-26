国能重挫36仙．马股跌穿1670点 截至早上9时30分，富时隆综指数挫15.46点，至1668.36点。

美国总统特朗普终于表达了对美国财政部长、美联储局和美国经济的信心，缓和了市场的忧虑，亚洲主要区域股市26日开盘反弹。

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在特定重量级股领跌下，马股开跌15.13点，至1668.69点，再度跌穿1670点关口。

截至早上9时30分，富时隆综指数挫15.46点，至1668.36点。

富时创业板指数跌54.46点，至4172.13点；富时全股项指数跌102.27点，至11355.98点。

上升股有57只，下跌股357只，另154只平盘，成交量2亿2805万股，值1亿820万令吉。

国家能源（TENAGA，5347，主板公用事业组）重挫36仙或2.57%，至13令吉64仙。

云顶大马（GENM,4715,主板消费产品服务组）跌7仙或2.31%，至2令吉96仙；云顶（GENTING,3182,主板消费产品服务组）跌8仙或1.28%，至6令吉15仙。

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顶级手套（TOPGLOV,7113,主板医疗保健组）跌13仙或2.28%，至5令吉57仙。

马电讯（TM,4863,主板电讯媒体组）跌4仙或1.48%，至2令吉66仙。

油气股大红花石油（HIBISCS,5199,主板能源组）跌3.5仙或4.38%，至76.5仙；布拉能源（SAPNRG,5218,主板能源组）跌1仙或3.17%，至30.5仙。

科技股益纳利美昌（INARI,0166,主板科技组）跌4仙或2.67%，至1令吉46仙。