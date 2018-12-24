送礼大哉问 ‧ 送什么才不会踩地雷？ 每个人都会希望收礼人打开自己所送的礼物时，会露出惊喜和爱不释手的表情，在顺利避开“雷区”后，要怎么购得合心意的礼物又是极为考验“心思”。

在网上搜寻“最不受欢迎的礼物”，各式各样的榜单罗列在眼前，但是换成“最受欢迎的圣诞礼物”，搜出的资料却寥寥无几。这是否表明个人喜好难以统一，可是对于讨厌的东西相对一致？

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在寥寥无几的榜单里，智能手机、平板电脑等价格昂贵的电子产品，无疑是最受欢迎的礼物，可是朋友同事间交换礼物时，预算不可能订到这么高，那么在30令吉左右的礼物又有哪些选择呢？

于是，记者同样以此标准在网上征询网民的意见，也许可以给大家提供一些参考：

1.现金礼券／汽油礼券／书券

2.食物大礼包

3.现金

4.毛巾

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5.保温杯

6.手作的礼物

7.笔记本

8.桌游

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9.面膜

10.任何可连接USB的小电子产品

男性与女性对小礼物的要求略有差异，但现金礼券却是大家想要的礼物第一名，主要是因为可确保买到的东西是自己需要的，不过人人都送现金礼券，可能就欠奉惊喜了。

混合着各种零食或坚果的大礼包也是众多“吃货”属性朋友希望收到的礼物，即便是不爱吃零食的人收到，他也可将这份礼物与他人分享，只是个人愉悦感可能较小。

外 国 人 如 何 交 换 礼 物 ？

创 意 礼 品 是 首 选

虽然圣诞节并非是中国的公共节庆，但北京的张颖每年都会参与公司同事发起的交换礼物活动，预算为200人民币（约121令吉），选购好之后，放在圣诞树下再抽签。

由于是“盲抽”性质，参与的同事有男有女，她一般会买比较大众化但又有创意的东西，比如前年选的是一个可爱的桌面工艺剪纸加湿器，去年则是买天气瓶。

“感觉新奇好玩的东西，大家会比较有感觉。”

在选购礼物之前，她一般会去一些特定的app如堆糖、礼物说、淘宝看看推荐，然后选定、下单，全程不会超过1小时。

“我个人最不喜欢抽到不能用的东西，比如给男士用的，届时我就会跟男同事交换。”

对于诸多不受欢迎礼物榜单上排名第一的巧克力，她则表示可以接受，毕竟那是吃的，只是会显得送礼者“不走心”。

纸 巾 泡 面 虽 搞 笑 但 实 用

香港的杜嘉怡说，每年圣诞都会跟朋友聚会吃晚饭或开派对，然后把交换礼物当作余兴节目，礼物的预算大概是200港币（约107令吉）。

选购礼物的时候，她会避开“不受欢迎”的东西如杯子、扑满、相框、绒毛公仔，然后率先考虑富有创意的物品，但如果提前知道聚会的朋友圈里有男有女，那她便会倾向于选购中性的物品，比如家庭电器、电子产品和玩具。

虽然200港币的预算相比起30令吉要高，可是若要买家庭电器和电子产品，选择会不会比较少呢？

“是啊，所以有时真的好难买。充电器、读卡器和飞碟三文治机，会在我的选购范围之内。”

她本人最喜欢的礼物是乐高积木玩具，不过她坦言大部份“交换礼物”

的活动都是搞笑性质的，因此朋友圈里曾出现一箱泡面、一大包纸巾之类的礼物。

“其实泡面和纸巾比杯子、相框和摆设品要实用多了。”

换 另 一 种 玩 法 让 交 换 礼 物 更 有 趣

经济学家乔尔．沃德佛格曾发表过一篇〈圣诞节无谓损失〉的论文，其中提到圣诞节的交换礼物活动会造成流动性资产的无谓损失。

何谓“无谓损失”？简单来说，就是送礼者眼中觉得好的东西，未必就是收礼者喜欢或需要的，当收礼者收到不满意的礼物时产生心理落差，这礼物就不具任何效应，被搁置不用或无法发挥它自身价值。

尤其是一般交换礼物所采用的“盲抽”，因送礼者不会知道收礼者的身份，自然也就不会知道收礼者的喜好，结果往往不如人意。

其实交换礼物的方式有许多种，记者现在整理已知的几种方式供大家参考参考，这样既不怕踩雷，又能保证投其所好，无论是送礼者或收礼者都能皆大欢喜。

1.收集参与者的名字然后用抽签的方式，决定每个人送礼的对象。

送礼人可趁机暗中观察收礼人的喜好和需求，再选购相应的礼物。

2.参与者除了在纸条上写上自己的名字，还可备注礼物的主题，比如蓝色、软软的东西，这样的方式也许会有惊喜哦！

3.参与者把自己想要的物品和名字写在便条纸上，然后公开让其他人默默“领养”，这样既能确保自己收到想要的礼物，而且给予送礼人一个明确的方向。不过可能惊喜欠奉了。

如果不介意礼物是否合心意，只把交换礼物当作乐子，则可以参考以下玩法：

1.对于较文艺的朋友，可以各自推荐一部电影或专辑，再通过抽签的方式送给其他朋友，分享爱的同时也分享欢乐。

2.参与者可以围成一个圈，每个人轮流为自己购买的礼物做简单的介绍，但不能说出关键词汇。接着A需拿着自己的礼物主动跟B提出要交换，B的答案只能说“Yes”or“No”。

如果答案是Yes，双方交换礼物后，B需继续问其他还未交换礼物的人C同样的问题，此时C的答案是No的话，那B只能与C指定的D交换礼物，而且不能拒绝。

能不能换到自己想要的礼物就很考验心机啦！

3.近来很流行天堂地狱交换礼物，即同时准备两份礼物，一份是经过精心挑选的好礼物，另一份则是家里闲置的鸡肋礼物。

届时每个人手里都有条绳子，主持人手上拿着所有人绳子的另一端，第一个人先从主持人手上抽出两条绳子，决定你将和哪两位交换礼物。

而被抽到的人在不曝光哪份是天堂和哪份是地狱礼物的前提下，要先形容一下自己的两份礼物分别有什么特色，同时想方设法说服对方拿天堂的礼物换给自己，再把自己要换给对方的礼物（哪怕是地狱礼物）夸得天花乱坠。

如果你的天堂礼物已被交换走，那下次再被抽到就只能拿出地狱的礼物交换了，只是运气不好的人极有可能会换到两份地狱礼物了。

运气好不好，演技好不好，全看这一仗。

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