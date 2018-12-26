“鳌拜”神撞脸圣诞老公公·徐锦江微博亲自回应 57岁资深港星徐锦江，当年凭着《鹿鼎记》中的鳌拜造型闻名，与周星驰的经典台词也让影迷津津乐道，近日有网民认为他戴着白胡子搭配红帽子的造型很像圣诞老公公，瞬间引起网络疯传，也成功钓到他本人微博回应。

（图：微博）

（香港26日讯）57岁资深港星徐锦江，当年凭着《鹿鼎记》中的鳌拜造型闻名，与周星驰的经典台词也让影迷津津乐道，近日有网民认为他戴着白胡子搭配红帽子的造型很像圣诞老公公，瞬间引起网络疯传，也成功钓到他本人微博回应。

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昨日适逢圣诞节，许多人在网上疯传搞怪祝贺图，当中是电影《鹿鼎记》中的经典角色“鳌拜”拿着一个礼物的照片，还写着“你们是不是都在等一个戴红帽子、大白胡子的老头？”，甚至有网民还特制搞怪影片，瞬间在网络上疯传。

至于徐锦江本人也注意到这张照片，亲自在微博写下，“耶诞节，红帽子白胡子的老人，给您们带来了最美好的祝福！”许多网民也纷纷幽默留言，“徐锦江老师太辛苦了，刚演完海王（水行侠），马上就给我们送温暖”、“中国版圣诞老人””，徐老师太可爱了”。

近期水行侠上映，徐锦江早前也被指神撞脸水行侠及雷神索尔。他也曾在微博上po出和水行侠蜡像的合照，笑称：“假作真时真亦假。”调侃了“撞脸说”。

（图：网络照）

（图：网络照）

徐锦江曾被指撞脸水行侠。（图：微博）