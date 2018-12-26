一上岸就下锅 ‧ 南霹渔村美食鲜 每一天，当这些新鲜的海鲜食材一上岸，在最短的时间内，被送到渔村厨师手中，经他们巧手烹饪，成为一道道极为鲜美，令人垂涎的海鲜美食。

峇眼巴硕的虾签，采用高纯度的新鲜海虾，可说是源自大海的美食。（图：星洲日报）

峇眼拿督有八大华人渔村，都坐落在霹雳州南端的海岸线上，这里渔产丰富，每天都有大量的新鲜鱼虾从大海中被辛勤的渔民打捞上来。

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华人所谓的靠山吃山，靠海吃海，沿岸的渔民祖辈，在很久以前，就已研发出许许多多的海鲜烹煮法，让人吃了回味无穷。

每一天，当这些新鲜的海鲜食材一上岸，在最短的时间内，被送到渔村厨师手中，经他们巧手烹饪，成为一道道极为鲜美，令人垂涎的海鲜美食。

峇眼巴硕 虾 签

原本是中国福建惠安人传统食品的虾签，被南来的惠安人带入峇眼巴硕渔村，渔村妇女利用刚捕回来的鲜虾肉，制作虾签作为节庆美食，原本只供家人食用，20年前开始制作出售，如今已成为峇眼巴硕著名土产。

虾签在经香炸后，成为香脆可口的零食，由于含虾量高，炸好的虾签，比普通虾饼更脆口美味，而峇眼巴硕的烹饪好手，更将虾签煮汤或猛火煮炒，形成鲜味十足的海鲜面食。

到峇眼巴硕渔村购买新鲜的虾签后，除了可选择自己香炸、煮汤或煮炒外，也可到渔村内唯一烹煮虾签美食的李腾河茶餐室享用这地道的福建美食。

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虾签可以香炸、煮炒或煮汤，非常鲜甜美味。（图：星洲日报）

双武隆 潮 州 红 桃 粿

渔村62岁潮州阿婶纪木莲，传承了祖辈手艺，制作传统潮州红桃粿25年，如今双武隆已成为红火的旅游胜地，阿婶的红桃粿也因而大受旅客欢迎而名气远扬。

纪木莲说，她以全手工制作的潮州红桃粿分别有糯米和芋头沙葛馅料，带有浓厚的古早味。

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她说，许多潮州人对红桃粿情有独钟，除了美味外，红桃粿还带有浓浓的潮州乡情。

传统潮州红桃粿，在双武隆深受旅客热捧。（图左）纪木莲以全手工制作潮州红桃粿，分别有糯米和芋头沙葛2种馅料。（图：星洲日报）

峇眼拿督 海 南 包

峇眼拿督新华茶室，海南东主王运斌和他的越南妻子陈碧玲，制作各式海南包，成为这个渔村的一大美食。

他们制作的包点包括叉烧包、菜包、肉包、加央包，平时也有炸面包果和香蕉，让茶客喝咖啡吃小食。

海南包在中午12时30分开始推出，通常一会儿就卖完。

王运斌和他的越南妻子陈碧玲制作的海南包，每天都很快卖完。（图左）炸面包果是一种乡村小食。（图：星洲日报）

双武隆 海 鲜 拼 盘

在双武隆渔村村民以“蓝眼泪”和“天空之镜”作为旅游卖点，吸引成千上万的国内外旅客到来之际，双武隆的海鲜楼也趁势推出海鲜拼盘，并成功为双武隆渔村的旅游业加分。

海洋海鲜楼东主孙振贵说，海鲜拼盘特色是全以海鲜拼组成一大盘的海鲜美食，由于海鲜种类繁多，端上餐桌时总是引起惊讶声，食客先是拍照，才来享受各种海鲜美食。

他说，该海鲜楼的2项配套为12人份量售428令吉，海鲜美食包括斗昌清蒸、咸湿螃蟹、甘香虾婆、酱辣鲜大虾、鱿鱼芒果丝、冬炎功大啦啦、冬炎功竹滩、香脆黄金麻鱼片、脆皮沙东仔、白灼八爪鱼。

另有10人份量308令吉的海鲜拼盘，包括有咸湿螃蟹、甘香虾婆、冬炎功九节虾、鱿鱼芒果丝、金香硬壳大啦啦（蒸或炒）、泰式柠檬酸蒸竹滩、香脆黄金麻鱼片、Baby沙中仔甘香。

该海鲜楼不定期休息，要吃海鲜拼盘最好先预订。

海鲜拼盘能让食客一次品尝各种各样的海鲜，食客看到时，都会喊“哗”！（图左）孙振贵采用双武隆渔村新鲜的海产，煮出鲜味十足的海鲜拼盘。（图：星洲日报）

双武隆 潮 州 生 腌 海 鲜

双武隆环岛旅游有限公司董事经理许咏强说，生腌海鲜的腌料包括蒜头、辣椒干、小辣椒，加入酱油中，将洗干净的海鲜一起置入玻璃罐内生腌直到海鲜“熟了”，由于酱油加香料够咸辣，所以腌制好的海鲜可收藏很久。

“通常用生腌的海鲜包括虾姑（广东人称为濑尿虾）、虾、螃蟹、啦啦。由于海鲜都没有煮熟，所以配白粥吃，咸香辣鲜滑。一旦爱上这种潮州传统食品，吃后会念念不忘。”

他表示，在旧年代，潮州生腌海鲜是渔村常见的美食，如今却已少见，但还可在双武隆渔村找到。

许咏强说，潮州生腌海鲜被潮州人形容为“毒药”，因为吃过后又想再吃。（图左）潮州生腌海鲜已少见，但在双武隆渔村还能找到。（图：星洲日报）

腌“熟”了的潮州生腌海鲜，潮州人喜欢配白粥吃。（图：星洲日报）

双吕江 土 虱 粥

双吕江渔村的亚标土虱粥东主辛伦标，煮出独特美味的土虱粥，吸引了许多外地人，特地到来这个幽静的小渔村品尝。

这里的土虱粥是利用新鲜的土虱鱼（泥鳅）、鲜虾、螃蟹等，配上辣料煲煮，使它汇集多种海鲜的鲜甜美味。

食客们可预先告诉店家他们所要求的辣度，土虱粥可以让你吃到热汗直流，大喊过瘾！

除土虱粥外，这里也可吃到传统渔村的蚶煎、咸菜蚶、炸苏东等海鲜，都采用该渔村渔船捕捞回来的海鲜食材，非常美味。

亚标土虱粥每天中午12时到傍晚7时营业，星期一休息。

辛伦标烹煮土虱粥自成一格，已成为双吕江必食的海鲜美食。（图左）土虱粥用鲜甜的土虱鱼、鲜虾、螃蟹加辣料热煮，让食客吃得过瘾！（图：星洲日报）

双怡杖 芋 头 包

双怡杖渔村村民黄应水夫妇接手先辈小食摊，推出只有双怡杖才吃得到的纯手工制作芋头包，这福建渔村小食外形也与芋角相似，都是以芋头制作，但却有自己的特色。

夫妇俩还经营罗惹、花生汤、鱿鱼面、干捞面，这都是道地的福建传统小食。

他们每晚8时后才营业，不定期休息。

黄应水夫妇制作的芋头包，只能在双怡杖吃到。（图：星洲日报）

新邦智嘉 峇 里 东

新邦智嘉海鲜饭店东主黄树泉、郭爱婷夫妇所炒出的著名峇里东，包括有马铃薯峇里东及甘香峇里东，让人吃了还想吃，如果没吃到峇里东，不算来过新邦智嘉。

他们每天从附近渔村办来新鲜的鱼虾和峇里东，烹煮出令人垂涎的海鲜佳肴。

除了峇里东，他们还推出炸鳗鱼、泰式甘望鱼、瓦煲泥鳅、炒虾姑苏东、奶油螃蟹等，都让人食指大动。

双邦智嘉海鲜饭店营业时间是傍晚5时至午夜12时，不定期休息。

马铃薯峇里东（右）及甘香峇里东，是新邦智嘉知名海鲜，特别受欢迎。（图：星洲日报）