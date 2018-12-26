东南亚首个·泰国批准大麻药用和研究 泰国昨天批准大麻药用和研究用，成为首个合法化药用大麻的东南亚国家。

（图：法新社）

（泰国．曼谷26日讯）泰国昨天批准大麻药用和研究用，成为首个合法化药用大麻的东南亚国家。

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路透社报道，泰国军政府指派组成的国民议会（National Legislative Assembly）加开会议，赶在年节前加紧审议法案，结果表决修订了1979年“麻醉药品法”（Narcotic Act）。直到1930年代，泰国还有使用大麻缓解疼痛与疲劳的传统。

起草委员会主席宋才（Somchai Sawangkarn）在电视转播的会议说：“这是国民议会给政府和泰国人民的新年贺礼。”

尽管从哥伦比亚到加拿大各国已将大麻医疗用甚至消遣用合法化，但在许多东南亚国家，大麻依然非法，而且是个禁忌。

在新加坡、印尼和马来西亚，买卖大麻最重可判死刑。

但在泰国，大麻合法化的主要争议涉及外国公司的专利权申请，若是让外国公司取得专利权，可能会主宰泰国大麻市场，使得泰国病患较难取得治疗用途的大麻，泰国研究人员也将较难取得大麻萃取物以进行研究。

（中央社．译者：叶俐纬/核稿：张佑之）