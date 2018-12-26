陈冠希晒女儿萌照·意外曝光玩具箱6位数天价 香港男星陈冠希过去给人浪子形象，自去年超模女友秦舒培生下了一女Alaia後，就成为爱家的超级奶爸，晒女狂魔。他昨日网上晒出女儿坐在玩具箱中的照片萌翻众人，不过玩具箱的天价价格让大家看傻眼。

（图：IG）

（香港26日讯）香港男星陈冠希过去给人浪子形象，自去年超模女友秦舒培生下了一女Alaia後，就成为爱家的超级奶爸，晒女狂魔。他昨日网上晒出女儿坐在玩具箱中的照片萌翻众人，不过玩具箱的天价价格让大家看傻眼。

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陈冠希在IG上晒出的照片看到，Alaia绑着小马尾，抱着玩具熊坐在玩具箱中，模样相当可爱，其中还隐约可看到玩具箱中摆满玩具。

不过有网民发现这个红色玩具箱要价不菲，据知是潮牌Supreme及LV在2017年联名的商品，上市时价格为68500美元（约29万令吉），但在经过宣传後疯狂涨价，目前在拍卖行的成交价已高达12万5千美元（约52万令吉），相十分惊人。

照片曝光後，让网民大呼丶“好贵的玩具箱”丶“公主般的生活”丶“有钱就是任性”丶“晒女儿还炫富”、“玩具箱才是主角，女儿是顺便入镜”。