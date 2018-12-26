NBA·哈尔登飙41分·火箭圣诞大战逆转挫雷霆 美国职篮NBA休士顿火箭一哥哈尔登今天狂轰41分，连续7场得分超过30分，但他在最后冲刺需要进攻支援时，队友也都很争气，火箭终场以113比109射穿来犯的奥克拉荷马雷霆。

（图：美联社）

（美国．休斯顿25日讯）美国职篮NBA休斯顿火箭一哥哈尔登今天狂轰41分，连续7场得分超过30分，但他在最后冲刺需要进攻支援时，队友也都很争气，火箭终场以113比109射穿来犯的奥克拉荷马雷霆。

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“大胡子”哈尔登（James Harden）攻下全场最高的41分、外加6篮板与7助攻。不过，在哈登下场或转为助攻角色时，火箭进入比赛的关键时刻，队友都很给力，将第4节开打时86比88落后的局面，扭转到以102比95领先，末节打到超过一半以后，哈登才又得分。

卡佩拉（Clint Capela）盖了两记火锅，接着后卫戈登（Eric Gordon）带球上篮得分，将火箭领先分数扩大到7分。昨天才与火箭签约的后卫瑞佛斯（Austin Rivers）也有建树，之后命中两记3分球，让雷霆无力回天。

瑞佛斯替补上场31分钟攻下10分，塔克（P.J.Tucker）挹注11分与7篮板，让火箭在主控保罗（Chris Paul）受伤缺阵下连赢两场，是火箭近8场的第7胜。

雷霆明星前锋乔治（Paul George）攻下28分与14篮板，威斯布鲁克（Russell Westbrook）贡献21分、9篮板与9助攻。亚当斯（Steven Adams）挹注17分与7篮板。

（中央社．译者：张晓雯/核稿：徐睿承）