麦莉和利安结婚了？牵手切蛋糕画面曝光 小天后麦莉（Miley Cyrus）和“雷神弟”利安汉斯沃夫（Liam Hemsworth）圣诞节当天爆出“秘密结婚”的消息！麦莉闺蜜在圣诞夜PO出这张照片，全网都震惊了。利安一袭黑色西装，麦莉似乎也穿着露肩婚纱；两人合切一个白色翻糖蛋糕，似乎真的是一场婚礼！

（图：档案照）

（美国26日讯）小天后麦莉（Miley Cyrus）和“雷神弟”利安汉斯沃夫（Liam Hemsworth）圣诞节当天爆出“秘密结婚”的消息！麦莉闺蜜在圣诞夜PO出这张照片，全网都震惊了。利安一袭黑色西装，麦莉似乎也穿着露肩婚纱；两人合切一个白色翻糖蛋糕，似乎真的是一场婚礼！

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麦莉和利安2009年合作《The Last Song》陷入热恋，中间分分合合，并于2012年及2016年两度订婚，有传小俩口会秘密举办婚礼，但一直没下文，如今疑似小俩口23日在家举办秘密婚宴的画面曝光，让粉丝都相当兴奋。友人在IG分享现场画面中可以看到，麦莉身穿露肩白色礼服，利安穿着黑色西装搭配白色衬衫，小俩口一起握着一把大刀子，看起来准备往桌上的大蛋糕切下去，现场的布置也很用心，用英文字母汽球拼成“Mr&Mrs”。

另一则影片，是“雷神3兄弟”以家乡澳洲的习俗，一起“干了”一杯酒。“雷神”基斯汉斯沃夫（Chris Hemsworth）和大哥路克汉斯沃夫（Luke Hemsworth）穿着一样的衬衫，似乎是伴郎着装。只不过，这场“秘婚”的地点似乎是在麦莉爸爸在美国田纳西的家中“客厅”，而除了新郎新娘以及2位伴郎以外的亲友们，都穿着非常随性。粉丝们极度怀疑，麦莉会这么“家常”又“低调”地把自己嫁出去吗？

麦莉和利安牵手切蛋糕。