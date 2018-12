印尼海啸摇滚乐团夫妻阴阳相隔·幸存丈夫求爱妻照片

Dulu sebel banget rasanya waktu Dylan upload foto ini di ig story dia, ternyata sekarang foto ini jadi foto dengan moment yang spesial walaupun masih ada nyebelinnya sdikit • Sebagai cewe istriku suka banget foto, selfie atau foto berdua pasti kalo dia minta selalu maksa, cuma buat cari foto yang OKE she’s willing to do 20 kali foto padahal cuma satu gaya • Btw hpku kan hilang karna sunami, hp Dylan pun hanyut kebawa air, minta tolong buat temen2 kita yang punya foto ada Dylannya, please send it to me through DM Soalnya sedih banget cuma punya foto dia sedikit, makasih

