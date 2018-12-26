阿迪最终解剖报告·李文材：推估下个月出炉 卫生部副部长李文材表示，当局仍在等待于兴都庙骚乱中殉职的消防员阿迪的最终解剖报告，以鉴定其真正的死因。由于验血报告预料耗时一个月，阿迪的最终解剖报告，推估将于下个月出炉。

（霹雳．怡保26日讯）卫生部副部长李文材今早在怡保出席一项大扫除活动后受访表示，当局仍在等待于兴都庙骚乱中殉职的消防员阿迪的最终解剖报告，以鉴定其真正的死因。由于验血报告预料耗时一个月，阿迪的最终解剖报告，推估将于下个月出炉。

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“此前虽已提及阿迪的主要死因，然而迄今此案已列为谋杀案审理，故此，若有必要，必须进行验血以完成最终的解剖报告。”

而根据早前的报道，一名熟悉此案的消息人士向星洲日报说，法医解剖后推断，莫哈末阿迪是在站着的情况下，因前后遭到大型物体挤压而导致身体右侧的肋骨骨折。除此之外，他的手部、身上及脸部皆没有发现因遭人殴打而留下的典型创伤。

消息指出，这起案件目前出现一个缺失的环节，虽然外界许多人深信莫哈末阿迪是遭暴徒殴打至重伤，并因此伤重而亡，但警方目前所掌握的所有证据，只足以证明在骚乱发生时，有大批暴徒攻击消防车以及紧急医药援救消防车（EMRS），却没有一个人看到莫哈末阿迪遭人殴打。