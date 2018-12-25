杨帆 ‧ 想您在这冬至 今天又是吃汤圆的日子，您知道吗？曾有一次5岁么儿问我，“爷爷奶奶有回来吃东西吗？怎么没见到他们？”当时手握清香在祷告的我不禁内心泛起心酸泪。我多么希望能再见您。有娘的孩子是幸福的，即使活到七八十岁，心里还会有一种被疼的感觉。

《冬至庆宴》广告直叫我心沉重，心痛。

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每年一度的冬至无声无息又降临人间。

冬至庆团圆多温馨的画面，愿天下父母健全的人们好好陪父母家人共享此节日。在这节气浓郁的12月份，我又想起了您。无论时光溜走多少年，对您的思念从没少过，尤其冬至更添每逢佳节倍思亲。您的离去，仿如世界末日，整个家顿失朝气，父亲也突然间一夜变老。我们失去了一位好妈妈，也从此失去欢笑。

告诉您，妈，我已升格为外祖父。当年丧母之痛的16岁少年，如今已是白发微显的六旬老人。屈指一算我们已度过了48次冬至，每一次的汤圆都不圆，再也无法尝到您亲手做的甜入心扉、温馨满满的家乡味汤圆。那个年代科技不发达，要搓汤圆得自己浸米，磨成米浆，再把米浆压隔夜成湿粉，所以做出来的汤圆和糕粿特别有嚼劲和口感，和市面上现成的糯米粉制成的糕点是不一样的。除了汤圆，总离不了另一种家乡美食，就是把糯米粄搓成大粒圆，滚上花生碎撒上白糖，待白糖溶于汤圆中又是另一个吃圆的方法。据说此乃客家人传统拜神祭祖汤圆，因柔软粘性带甜，把神明的口封住，在玉帝面前说不出坏话。小时候父母总会说吃了甜圆要说好话，年纪长大一岁更要懂事听话。

永远记得那一年的长假，那个中午表哥接到电话飞车载了我们兄姐3人赶往阿森大医院。眼前的一幕让我永无法忘记。躺在病床上的您，肚皮肿胀像粒大气球，滚上滚下在与死神大搏斗。

此刻的您多活一秒对您来说都是一个折磨。您用尽了力气要等我们到来，我看到父亲泪流满脸在与医生讨论。过了不久，医生走出病房，护士盖上白布，那粒大气球不见了，泄气了。然后我看到一群人冲进病房，大力摇晃病床，哭声震撼整栋医院大楼。任我们再怎样呼天抢地，您没停留脚步，什么话也没交代，连眼睛也不睁就走了。

真没想到一个破伤风就要了您的命，更没想到会如此快。

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一向健壮的您除了忙生意又喜欢劳动，店后那片土地就是您每日耕耘的地方。直到几天后才惊觉自己不知何时扎了铁钉的伤口，突然红肿发炎、口腔紧闭、脖子僵硬、吞咽困难，心慌求医为时已晚。适逢圣诞节前夕，很多大医师已请假，加上没及时送院，错过了两天抢救黄金期，就这样缘尽我们失去了您。您的不幸可说疏忽造成，因乡下没医学常识，待医生告知破伤风还以为是什么大伤风。

父亲万万没想到您会如此快离开，哭成泪人。说好两人衣锦还乡，有福共享有难同当为何没守信。家乡一别，竟成永诀。父亲18岁南下，生活安定后才再回祖国接您过来。在这里开枝散叶，生下我们9个兄弟姐妹。您靠勤俭贤惠耐劳，把父亲的生意打理得有条不乱，事业因您而顺畅。在家是个贤妻，在工作上是个好帮手。心地善良的您从不乱发脾气，见友族顾客没饭吃您会偷偷济粮怕父亲知道。略懂紧急救法的您不知救活了多少个惊风乡童。

希 望 能 再 见 您

日治时代的煎熬并没打垮您对生活的热枕。

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曾有两次差点命丧日本鬼子屠刀下的父亲都因您的苦苦哀求声泪俱下，逃过二劫。您一向抱着乐观助人态度，好人自有好报，从不与人口角，逆来顺受，吃苦当作吃补是您的人格。与母亲非常投缘，小时候买了零食，第一口非要她先尝不可，沾有口水的糖果特别甜。母亲酷爱听神话故事，乡下的酬神大戏就是我讲故事的来源。饭桌上叽叽喳喳讲学校趣事讲个没完没了的也是我，听得母亲笑呵呵。没上过学堂，虽不识字，但做人处事是非黑白分明的您是我们学习的好榜样。

冬至前夕您累了，要休息，真的狠下心丢下我们走向不归路。村民赶往送您最后一程，送殡行列中我听到有人说“怎么不等多3天，灯笼可写上60大寿，实可惜”。如果生命可以延长，我愿付出代价。妈，也许您真的太累了，就好好歇一会儿吧。我心在滴血，为何好人没好命，在我正需要您时，命运来个大转变，家也因您的早逝突然垮了，父亲从此不再铁汉，内心脆弱泪轻流。

一碗热腾腾的汤圆，5粒水果3支清香就是每年拜祭您一起过冬的情景。今天又是吃汤圆的日子，您知道吗？曾有一次5岁么儿问我，“爷爷奶奶有回来吃东西吗？怎么没见到他们？”当时手握清香在祷告的我不禁内心泛起心酸泪。我多么希望能再见您。有娘的孩子是幸福的，即使活到七八十岁，心里还会有一种被疼的感觉。

妈，冬至特别想您，生活中的点滴又爬满了我思绪。