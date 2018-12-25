【我看金庸】小无‧ 至尊与无我 武侠小说里多是“为学日益”的世界，越修，成就的是越厉害的自己；但诸佛经却反其道而行，是“为道日损”的世界，越修，则越瓦解有如梦幻泡影的自我。

小学四年级时，有次跟随父亲到槟城中路旁的租书档口，他把金庸的《射雕英雄传》递过来说，该学习阅读这些书了。

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一读之下，竟着迷入魔似的，欲罢不能。

清晨总是醒得特别早，尚未洗刷，就急不及待的拿起书本，闪进武侠小说里的江湖；吃饭时犹不情愿放下，晚上则迟迟不舍入眠，整个灵魂都全然融入在刀光剑影里去了；常会读得天昏地暗，不知所向，双眼像是蒙盖了一层青罩，从书本回到现实世界时，四周青森森的倒像是诡异的幻境，自知是读得过份了，但却屡屡无法自制，直要阅毕全册方始甘心。

许多年过去，偶尔我还会拿起手机，点击一些熟悉的段落，回味一番。

但随着先生的过世，我突然想，除了先生精湛的文笔与深厚的功力，还有什么元素让我当年如痴如醉？回想起某些印象深刻的场景，譬如令狐冲在封不平气势凌厉的剑法笼罩下，犹如“百丈洪涛中的一叶小舟”，却始终未被波涛所吞没；张无忌于光明顶力压六大派，救回明教；郭靖在黄药师的3道试题下，克服一切阻扰，最终赢得美人归；我忽然觉得，吸引我的，其实暗藏了一种自我的投射，一种让我得以极度膨胀的情怀，一种意欲傲然立于苍茫大地的妄念。

这让我想起《天龙八部》里的其中一幕，萧远山和慕容博多年来不断到少林寺的藏经阁偷取武功秘籍，扫地老僧看在眼里，暗中放了《法华经》和《杂阿含经》在萧远山惯常取书之处，但他却视而不见。

或许，我亦如是。

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武侠小说里多是“为学日益”的世界，越修，成就的是越厉害的自己；但诸佛经却反其道而行，是“为道日损”的世界，越修，则越瓦解有如梦幻泡影的自我。

自我要虚张作势，极为容易；自我要消融化解，那才是真正的难事。