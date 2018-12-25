【我的矛盾】夏朗 ‧ 一句“我想你”就够了 妈妈现在对我也不错，到处跟亲戚说我很孝顺，常打电话给我说：“你几时回乡？我想你了……”有这句“我想你了”，足够了！我也放下了！

从小到大，我和母亲总是水火不容，我非常讨厌她对弟弟的偏心，有好吃好喝好用的，她想到的永远是我弟弟，而不是身为老大的我。

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尤其是弟弟生日时，妈妈都会买一个大蛋糕，隆重地帮弟弟庆生，然后和爸爸快乐地唱生日歌，一家三口亲密地拍照留念。

而我，只有远远地在角落羡慕他们的份。

但是不知道怎么搞的，长大后，我还是很不争气的孝顺他们。他们需要家用帮补两个弟弟的家庭时，我仍然义不容辞地掏钱给他们，尽管我自己也很不容易。

然而每一次给家用或他们生病需要我抽空带他们去挂号时，我心里总是很矛盾很矛盾的有个念头闪出：“管他们那么多干嘛？他们以前是怎么对我的？”

这种矛盾和心理交战的日子，最终我选择以宽容和包容结束。

因为我不想子欲养而亲不待，树欲静而风不止……

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妈妈现在对我也不错，到处跟亲戚说我很孝顺，常打电话给我说：“你几时回乡？我想你了……”

有这句“我想你了”，足够了！我也放下了！