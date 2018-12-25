温财达 ‧ 给你平安的〈平安夜〉 我每次唱这首歌，缓缓地、柔和地唱，就能感受到天上赐予的内心平安与感动，进而感恩上帝是以马内利（上帝与我们同在）的主。这平安是如此宝贵，是世界无法夺去的。这平安让我脱离了罪的囚禁和重担，给我真正的自由和喜乐。

爸爸，我们要参加报佳音队！

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我那两个小瓜，闪着星星般明亮的眼睛，异口同声地向我嚷求，我立马欢然答允。

看着他们兴高采烈地走到钢琴旁，参与报佳音队伍唱起了〈平安夜〉，我猝然看见了我年少过圣诞节的影子，那段在教会里，或到孤儿院、老人院、夜总会、茶楼店面去报佳音的时光，时间紧凑，唱到沙哑，唱到深夜，疲累却充实，内心更觉甘甜。

曾几何时，我变了，变成一个被动或沉默的老病残兵，失去了这股热忱。是喉咙失声，是岁数较高的拦阻，抑或是我的心变得不冷不热，导致我不再兴致勃勃奉献我的歌声了？

回想第一个报佳音，是天使们歌唱圣诞歌，给仍在孤寂寒夜里看羊的牧羊人听。天使们用最美丽的天籁，为这最底层的弱势群体，带来希望、温暖、快乐与心灵的慰藉。天使们唱出了最简短却意义深长的歌曲：“在至高之处，荣耀归于上帝；在地上，平安归于他所喜悦的人。”

这就是圣诞的意义：雪中送炭，夜里送光，送爱，送美丽的歌声，疗愈心灵的不安。两句歌词，是人生精髓，要我们谦卑地把荣耀归给上帝，不要自大骄傲，而人类生命里最需要的，没有别的，就只是平安。因为我们人性的罪恶，导致世界有太多的天灾人祸，有太多的争战和罪案，有太多的疾病和忧伤。我们渴望平安，我们需要平安，一种踏实的内心平安。而〈平安夜〉就是最典型的圣诞歌曲，它曲调虽然简短，然而却和谐安详，给人简洁的美，深度的善，安静里的医治。

“平安夜，圣善夜，万暗中，光华射……静享天赐安眠。”

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我每次唱这首歌，缓缓地、柔和地唱，就能感受到天上赐予的内心平安与感动，进而感恩上帝是以马内利（上帝与我们同在）的主。这平安是如此宝贵，是世界无法夺去的。这平安让我脱离了罪的囚禁和重担，给我真正的自由和喜乐。

这首歌，不是一首平凡的歌，它不仅仅歌颂感恩耶稣的降生，更曾经在战场中，发挥了奇妙的影响。那是烽火连天的1914年，圣诞前夕，当时德国与英国打仗，就是〈平安夜〉这首歌，首先在德国兵里响起，然后再于英国兵营里响应，忽然，两国敌兵放下武器，竟然站了起来，与对方一同歌唱、拥抱、慰问、玩乐，恭贺圣诞快乐。〈平安夜〉竟然在人类可怕的生死战斗中，带来了和平。

〈平安夜〉，的确是一首不同凡响的歌。你就学学哼哼吧，也许，你能体验到属天的平安，在歌声里，在心里。祝愿你：圣诞快乐！出入平安！