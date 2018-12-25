张庆禄 ‧ 在童话里多待一会 圣诞老人也许是虚构的，但爱与慈悲，确实存在。

圣诞节将至，女儿一早就想好了礼物，要圣诞老人送她。当然，她没有办法联络圣诞老人，只好把写好的信函交给父母，由我们“转交”。

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是的，她今年9岁，还相信世界上有一个慈祥的老人家，在圣诞节前夕乘坐驯鹿拉动的雪橇，为孩童送来温馨的礼物。

她也不是没有怀疑的，“圣诞老人是不是爸爸？为何妈妈总是说不要选太贵的礼物，好像担心爸爸付钱似的。”班上的同学们亦不相信有圣诞老人，他们对她说，礼物一定是父亲买的。然而，两个成人的脑袋应付小孩子的疑问，消除她的怀疑，还是绰绰有余的。

一些父母很早就让孩子知道“真相”，告诉他们世上并没有圣诞老人这一号人物，一切只存在于童话故事。孩子听了，或会愣一下，但最终仍得接受这个残酷的事实。从此，在小小的心灵里头，圣诞节再也没有童话，现实世界迅速扩充疆域。

而我，是在欺骗自己天真的孩子吗？

俄国作家帕乌斯托夫斯基在《金蔷薇》中记载了安徒生的一则小故事。话说，安徒生某日于林中散步，见该处长着许多磨菇，便在磨菇下边藏小食品或小玩意。翌日早上，他带守林人的7岁女儿走进这片森林，孩子在磨菇下发现这些意想不到的小礼物时，眼睛燃起惊喜。安徒生告诉她，这些东西是地精藏在那里的。

一名神父听闻此事后，愤怒地指责安徒生，“你欺骗了天真的孩子！”安徒生回答：“不，这不是欺骗，她会终生记住这件事的。我可以向你保证，她的心绝不会像那些没有经历过这则童话的人那样容易变得冷酷无情。”

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其实，安徒生无法保证什么，但我认同他的说法。现实世界日趋冷漠，何不让孩子在童话里多待一会，铸造良善？

总有一天，孩子会发现圣诞老人是一个虚构的存在，但她会记得在圣诞节前夕，怀着期待入睡，早上起来拆开礼物的惊喜。圣诞老人也许是虚构的，但爱与慈悲，确实存在。