佐特妈 ‧ 跟儿子学送礼 大佐的“月饼送”不是奉承讨好，只是单纯地对他喜爱的老师表达感恩。人与人之间的关系，说起来是一种缘份，有的缘深、有的缘浅。老师与学生之间亦如是。

选购月饼送给学校的老师，以表这一整年来对他用心指导的感恩之情。

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一转眼，就五年级了，日子在送进送出、上学放学交替中不断推进。这5年来，大佐在校园里活泼快乐的成长，教过他的老师也逐年增加。因为月饼的价格实在不便宜，妈妈我经济能力有限，只好给他一个数，让他自己在众恩师中去决定最后的“入选名单”。

从大佐的恩师名单中，我可以清楚了解到，哪些老师在他心目中的分量比较重。去年，级任老师“落选”，而一二年级的级任老师，即使已经没再教他了，却每一年都稳坐前三甲。偏心本就是人之常情，不只是老师有偏爱的学生，学生也有自己比较能受教的老师。

跳过现任班主任不送，却送给“过气”的前班主任，大佐这决定看在他爸——大海眼里是有些违背“政治学立场”的。老实说，若是换我帮他决定送月饼的人选，我当然也会把班主任（现任的）放在第一个。可说好了送谁由他自己决定，我和大海都没出言干涉。大海说：“不该太早灌输孩子这样的思想。”呵呵！这样的思想是什么思想呀？世故吗？还是办公室政治的潜规则？我想，我们总能在孩子的作为上，看到一些在我们身上逐渐消失殆尽的珍贵价值，是我们想极力保存的。大佐的“月饼送”不是奉承讨好，只是单纯地对他喜爱的老师表达感恩。人与人之间的关系，说起来是一种缘份，有的缘深、有的缘浅。老师与学生之间亦如是。

随着年龄的增长和经验的累积，大佐在挑选月饼这事上也更得心应手。今年，他给英文老师选了低糖的，因为知道她注重健康，不爱吃甜。他还记下了科学老师之前说过最喜爱传统的红豆月饼。11岁孩子的这番用心，看来让人很暖心。

事后，我当然也关心地询问了一下孩子是不是把月饼都送到老师手上了。

因为高年级和低年级的休息节时间不同，大佐走了两趟办公室都没见到二年级的班主任，所以就直接把月饼留在老师的桌上了。

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“那有没有留张纸条给老师？”我问。

“没有。”看孩子那副“这样就够了，妈您别啰嗦！”的表情，我真后悔自己问了傻问题。我怎么还说得出“你这傻瓜，那老师哪里知道是你送的？”

大佐压根儿没在意过老师知不知道是他送的。以往总觉得自己在孩子面前是强大的我，此时此刻觉得自己比大佐矮了半截。

有关系吗？谁送的都无所谓，只要老师上完课回到桌上，发现有一个喜欢她的学生想请她吃月饼；只要孩子把月饼放在老师桌上时，心里升起的是一份想让老师快乐的心意。知不知道谁送的，真的一点都没关系。