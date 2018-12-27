郭丽云 ‧ 天凉好个秋——读何国忠老师新着《上了层楼》 所以，十多年过去了，当老师依旧在写陶渊明，给我说胡适，欣赏弘一法师时，显然他的体悟已经升华。当然，我也已过了少年不识愁滋味，那个爱上层楼的年纪，倒应该是更上一层楼的时候了。

多年以前，在我于某小学当临教之际，何国忠老师前来为他大女儿报名就读。转眼，年纪小小就会背诵许多唐诗的小女孩，长大成了写起文章感人至深的大女孩。《上了层楼》有篇女儿写爸爸的附录文章，读来，仿佛笑容可掬的何老师又活脱出现，亲切中藏有回忆。人如其文，现实中，何老师就是那么一位不管在何境遇皆能静与，让大家如沐春风的人。

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大学在读时，何老师在东亚研究系任教。除了中文系的主修课，我们会到那儿去选修一些课程。我记得“儒学”这门课，每一位同学都被分配到一份作业，老师给我的题目是“论孔子的‘知其不可而为之’”。一般人有知难而退的懦弱，很多的“知其不可”让人打退堂鼓，“而为之”可得要多少的勇气与适应能力？何老师恰恰就有。从中文系到东亚系，至中国研究院，转从政，再从政途退下，几经人生转折，不断上一层楼穷千里目，外人看来堪称阅历丰富，但倘若心中没能时刻守住本心，何能给自己积累底蕴？人生的际遇，要学会随缘，但随缘二字藏有不定因素，未来可能充满无奈，聪明如何老师肯定知道，它也许就是泥淖，无法自拔则自我沉沦，但何老师却选择向前。

仿 若 回 到 当 年 讲 堂

老师上课方法活泼，教书不看稿，旁征博引是其特色，我们因此会听到古今中外他心仪的人，陶渊明、柳如是、胡适、李叔同、叶嘉莹等等大家都曾进过脑中。何老师喜欢写字，爱抄他们的诗句名句，但是为了方便，用的是日本毛笔及普通的A4或A3白纸。他爱喝咖啡，同样为了方便，午餐以后一杯雀巢三合一咖啡是其调剂身心之法。有一回，我有事去办公室拜访，他如是喝着咖啡，说自己可以活到87岁。何老师私下和学生说话有时仿若禅机，若说无厘头亦可，确实不易懂。我问为什么是87？“就是预感，没有为什么。”很多事情，没有理由，也没有答案。就像冰心的母亲不为什么地爱女儿一样。那时候，我的论文研究人物是冰心，有一次他拿着一本冰心晚年照片为封面的书对我说，“冰心多么慈祥。”老师爱笑，其实一直就像他女儿所言，总以笑容面对一切起起落落。老师他也慈眉善目，像冰心。十多年过去，大家的年岁都已增长，老师也已从“方便”

中跳脱出来，舍弃了日本毛笔，翱翔在翰墨世界的挥毫喜乐中，读诗书，着文章，自成一家，连午后调剂的饮品也从即溶咖啡晋升为现磨咖啡了。

我想写读后感，没想竟偏向了写人。当然这是因为何老师永远如是，不管他的生活是灿然或平淡，他对我们始终如昔，当然我并不是那个最有资格说这句话的人，但是郑明娳教授、何启良老师、莫顺宗老师、潘碧华老师、黄文斌老师、伍燕翎学姐、叶汉伦学长，肯定同意我所说的话，因为他们比我更早说了，只是他们所说的话不一定有人看到。

近年，老师勤于玩书法写文章。问老师是否有经国大业之思，老师回复：“没那么伟大。”心的向往所在，是安则安，着实不需要伟大。可是我听后却有淡淡的伤感，这和读老师的文章心情相似。老师写文章善于掌握含蓄，张景云先生曾经称赞老师的白话文写得很好，张先生惜墨如金，不轻易赞人，但他却洋洋洒洒举了例子，将老师和五四诸子并列。从前我似懂非懂，待我读完《上了层楼》，终于有了感悟。老师的文章似有喧哗，但终归平淡，因为沉稳，所以读来平静。或许，当人与文字融为一体，人如其文著作等身时，评文或评人已无界限。一页页一篇篇读过，发现很多地方有代入感，因为一样的文化背景，一样的岁月洗练后的见山又是山。那些文字那些信手拈来的诗句和引文，让我仿若回到当年讲堂上课一般，又重温一段授受之乐。

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我首读书中第三部份“风华一年”。这里，可以一片片拼凑老师的家乡，父母，童年，小学中学和英伦的求学时光，这一幅用节日贯穿的图景是他的心路历程。风华一年，竟也是50年缩影，一晃，人就老，事过境亦迁。唯一能在读这些情感真挚的文字当儿不必怀疑的，即是老师的不虚和不假。写中秋，老师不写李白苏轼，倒写胡适白居易写饮酒。“不开心的时候胡适经常读诗写字遣怀”，于是胡适写了白居易的诗句“遥知天上桂花孤，为问嫦娥更要无。月宫幸有闲田地，何不中央种两株”。这诗以唐朝末年士大夫争权的时代为背景，白居易保持中立，极其为难。老师对“中央两株树”的理解是“说的正是多些谅解，少些互斗的心愿，但是政治的大风大浪岂是一介书生可以轻易左右的？白居易遭遇如此，胡适未尝不是”。我想说，何老师亦如是。不虚不假如何能周旋官场？卸下重责云淡风清，便是人间好时节。

老师的文章颇有禅意，儒味甚深，更有佛理。书里第一部份“守护真心”以弘一法师开篇即见真章，继以〈智慧自在〉一文，仍旧在写弘一法师。不管是读弘一法师的字文，还是老师复述自写的新文，字字句句都能让人尝试找到自在，开启智慧。

老师说，看弘一法师的书法，既波动又安详，既在红尘劫难波动中，亦在佛陀拈花的平静中。读老师的文章，当然也就需要有大迦叶尊者与之相印的默契，才能会心一笑。要能读懂，无欲无争无怨，去学习做一个大写的人，笑对人生。

书中第二部份“抽刀断水”，老师写自己事迹再配以自己的字画，从中，读者即能更好地窥视一个中年男人几番风雨后回归平静的恬淡。当然，或许也无所谓的回归，不过老师一贯的中庸儒雅而已，似苏轼的也无风雨也无晴。很多人都爱可爱的苏轼，可原来苏轼爱的是陶渊明。在〈只渊明〉这篇文章里，老师引苏轼赞陶潜语：“梦中了了醉中醒，只渊明，是前生”。苏轼认为在世俗沉沉的醉梦里了悟人生真谛，活得很清醒的，只有陶渊明，而陶是他的前生。我之所以爱苏轼，是因为他的豁达。

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苏轼设想陶渊明为前生，寄托的无非是一种有所共鸣的情感，一种身份认同。老师多年以前写陶渊明，多年以后喜爱更深，与苏轼一般的情感牵带和连贯必在其中。

若像我学生一样的年纪，恐怕不能共鸣老师的文章，有一天我和老师通电话，我忍不住说老师的书可能出现的“曲高和寡”。老师一语惊醒梦中人。若写文章老是念念不忘中学生，恐是职业病了。在中学教书日久，凡事尽都从中学生角度看，眼界小，世界也小，眼界本应向人间，人间何其大。是的，写书看书，都不能有所强求，有时是境遇有别，大多是缘份深浅之故。还有，心境的提升更是关键。所以，十多年过去了，当老师依旧在写陶渊明，给我说胡适，欣赏弘一法师时，显然他的体悟已经升华。当然，我也已过了少年不识愁滋味，那个爱上层楼的年纪，倒应该是更上一层楼的时候了。行文至此，还得补充说，上了层楼与爱上层楼到底有别。

读完此书，莫说立马看透人生，至少很多耿耿于怀的执着牵挂，得以暂时放下。当然，我也推荐读者看老师3年内出版的另外3本书《珍惜》、《本心》及《底蕴》，不管怎么忙，老师都会和内在的自己对话，笑骂由人，这是智者所为，但骂人者是否比被骂者更努力工作？更努力承担？我心中确有很多的感触。

老师说写文章应传达正能量，我想他做到了，他永远知道自己身处何方，在哪一层楼。