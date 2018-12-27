小狮子 ‧ 我真的得到了吗？ 人，本来就不带任何东西来到这世界，然而为了生活，为了买这个，买那个而努力赚钱；买进一样东西，还要常常为它操心，在以为“得”到的同时，也“失”去了不少。

今天早下班，所以到巨人霸级市场逛逛。走着走着，就在里面的Uncle Jack快餐店祭五脏庙了。看着墙上的菜单，有A套餐的一片鸡肉加饭，B套餐的两片鸡肉加饭，各自都包含一杯饮料，由于价格只相差2令吉，所以我选择了B套餐。

广告

吃着吃着，饭吃完了，鸡肉也吃完一片了，肚子就已经有饱意了。看着另一片鸡肉，一直在懊悔，怎么刚才那么贪心，买A套餐不就好了嘛，现在可好了，花钱买罪受了，唯有硬着头皮把另一片鸡肉慢慢啃进肚子里了。

这时我不禁想到，生活中不也常常发生类似的事？常常以为会占到便宜，而买进不少不是真正需要的东西，过后没有用到，放着也是沾灰尘，有时甚至买来没用过，转手又捐出去了。当买进这些物品时，就觉得我得到了一样东西，要是在大减价时买的，更觉占了便宜，心里还会沾沾自喜。其实，从另一方面来看，我不只“得”，我还有“失”。我失去了钱包里的钱，家里失去了一些空间，因为需要挪出位子放置这些“得”到的东西；家里失去了整齐的环境，因为已经堆满这些“得”到的东西，我还会失去一些时间，因为需要不定时为这些“得”到的东西扫灰尘；我还会失去清净心，因为要是这些“得”到的东西坏了或被破坏了，我的心情也会受影响。

唉，再想想，原来不只这些占了便宜得来的东西会让我失去种种，就算是我储蓄良久买来的物品，如日用品、家具、书本、衣物、包包、手机、汽车、房子等，也会在我“得”到它们的同时失去很多呀！

而且，有言谓“生不带来，死不带走”，以后两腿一伸，这些东西还是我的吗？所以我真的有得到吗？清代张英的〈观家书一封只缘墙事聊有所寄〉也有这么一句“万里长城今犹在，不见当年秦始皇”，秦始皇尚且拥有了种种，往生后也不见得能把他“得”到的东西一并带走呀。

纵观以上所想，我不禁对六祖惠能的一首偈，有了更深的感触：菩提本无树，明镜亦非台，本来无一物，何处惹尘埃。

人，本来就不带任何东西来到这世界，然而为了生活，为了买这个，买那个而努力赚钱；买进一样东西，还要常常为它操心，在以为“得”到的同时，也“失”去了不少。看来，我应该要学习如何不对身外物太执着，得到了任何东西后，要不时问自己，我真的得到了吗？