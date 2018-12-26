李连杰罕见晒2女合照·高颜值大长腿掀热议 国际武打巨星李连杰出道多年，创造出无数经典电影作品。他在1999年和前亚姐冠军利智结婚后，育有2女儿Jane、Jada，而2个女已长得亭亭玉立，大女Jane已经18岁、幺女Jada亦已16岁。

（图：微博/IG）

（中国．北京26日讯）国际武打巨星李连杰出道多年，创造出无数经典电影作品。他在1999年和前亚姐冠军利智结婚后，育有2女儿Jane、Jada，而2个女已长得亭亭玉立，大女Jane已经18岁、幺女Jada亦已16岁。向来相当保护家人的他，圣诞节罕见晒出父女3人合照，女儿的高颜值瞬间引起热烈讨论。

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李连杰25日在IG上载父女合照，他开心站在两个女儿中间露出灿笑。照片中，只见18岁的Jane和16岁Jada已经长得亭亭玉立，留着一头长发，皮肤白皙，还遗传了妈妈利智的高䠷身材，身高已经略微超过爸爸，不过并未见利智的踪影，不知是否是照片的拍摄者。由于李连杰极少在社交网上载跟两个女儿合照，有网民留言问是否为女儿出道而铺路。

至于迪士尼真人版电影《花木兰》刚杀青，李连杰在片中也出演“皇帝”一角。不过他早前受访时透露，原本并不打算接演，是因为女儿首次向他开口，更要求“你能不能为我们拍这个电影？”因此他也毫不犹豫地答应了，流露出宠爱女儿的一面。