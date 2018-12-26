国能泻52仙．马股一度急挫23.02点 截至中午休市时，富时隆综指数跌19.84点，至1663.98点。

（图：美联社）

接近年关，市场前景不明朗，投资者采取观望态度，亚洲主要区域股市回跌。

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马股26日开跌后，一度回弹，早盘最高攀上1672.08点后，但欲振无力，并一度急挫23.02点，至1660.80点，濒临跌破1660点关口。

截至中午休市时，富时隆综指数跌19.84点，至1663.98点。

富时创业板指数跌84.39点，至4142.20点；富时全股项指数跌133.59点，至11324.66点。

金融服务股指数跌68.43点，至17079.64点；种植股指数跌34.60点，至6746.63点。

上升股有118只，下跌股592只，另230只平盘，成交量6亿9466万股，值4亿2774万令吉。

下跌股由消费股王雀巢（NESTLE,4707,主板消费产品与服务组）领跌1令吉10仙，至144令吉90仙。

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国家能源（TENAGA，5347，主板公用事业组）泻52仙或3.71%，至13令吉48仙。

云顶大马（GENM,4715,主板消费产品服务组）跌10仙或3.30%，至2令吉93仙；云顶（GENTING,3182,主板消费产品服务组）跌18仙或2.89%，至6令吉05仙。

大红花石油（HIBISCS,5199,主板能源组）跌3仙或3.75%，至77仙；布拉能源（SAPNRG,5218,主板能源组）跌1仙或3.17%，至30.5仙。

顶级手套（TOPGLOV,7113,主板医疗保健组）跌10仙或1.75%，至5令吉60仙。

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大众银行（PBBANK,1295,主板金融服务组）跌8仙，至24令吉70仙。

惟MYEG服务（MYEG,0138,主板科技组）逆升1.5仙或1.71%，至89仙。

亚航集团（AIRASIA,5099,主板消费产品与服务组）升6仙或2.19%，至2令吉80仙。