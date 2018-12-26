抨击林吉祥言论 魏家祥：他表现懦弱 马华总会长拿督斯里魏家祥批评行动党元老林吉祥表现懦弱，不敢捍卫本身早前发表的“不建新大马宁离希盟”言论，反而强调行动党不会退出希望联盟。

（亚依淡26日讯）马华总会长拿督斯里魏家祥批评行动党元老林吉祥表现懦弱，不敢捍卫本身早前发表的“不建新大马宁离希盟”言论，反而强调行动党不会退出希望联盟。

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魏家祥也是亚依淡国会议员，他今日在个人脸书发文，希望林吉祥可以解释本身为何在言论上U转，而这是否是因林吉祥本身或行动党惧怕首相敦马哈迪？

他在文中引用多家媒体的相关报道，并指无风不起浪，林吉祥突然发表上述言论，所有本地媒体都有报道。

“但在昨天，林吉祥却指责反对党，包括马华，借着这番看似是在威胁退出希盟政府的言论，故意作出挑衅。”

针对林吉祥指我国需要修改教育课程纲要的原因，是政治领袖无法理解简单的文告，并自行杜撰没写的文字，魏家祥表示认同，并揶揄马哈迪在被要求回应时，就回答了：“我不知道他（林吉祥）说什么，我无法评论。”

“如果首相自己都不知道林吉祥想表达什么，那么林吉祥就不要试图怪罪其他人。”

魏家祥指出，行动党提出的“马来西亚人的马来西亚”、第14届全国大选之前对支持者作出的承诺，希盟政府很明显无法做到。

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他说：“如果林吉祥还想他的儿子担任财政部长，那就不要轻易发出令人混淆的文告，造成威胁退出希盟的误解，之后又来怪罪他人看不明白。”

他也认为，马华挑战行动党领袖证明他们不只是敢讲而已，而这个番挑战已对也是行动党秘书长林冠英父亲的林吉祥造成影响。