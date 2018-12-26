坐“霸王车”爬火车顶·男子撞桥梁遭断头分尸 为了坐“霸王车”一名男子赔上性命。美国一名男子洛克尔（Varcy Locklear）爬上火车车顶躲避查票，岂料火车经过一座桥梁时，男子迎面撞上惨遭削头。

（美国·北卡罗莱纳州26日讯）为了坐“霸王车”一名男子赔上性命。美国一名男子洛克尔（Varcy Locklear）爬上火车车顶躲避查票，岂料火车经过一座桥梁时，男子迎面撞上惨遭削头。

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这起骇人意外命案发生在今年10月30日。美国北卡罗莱纳州一班火车靠站后，有职员发现其中几个车厢有血迹四溅，即时报警，铁路公司表示，当时车上有99名乘客，火车经过46分钟清理后恢复服务。

警方随后在离恩菲尔德大约128英里远火车轨道旁，发现一具没有头颅的尸体，直至12月11日，警方才找到死者的头颅，经检验证实后死者为24岁的男子洛克尔（Varcy Locklear）。

警方怀疑洛克尔当日溜上夏洛特到纽约的火车坐“霸王车”，料他在火车顶躲藏时，在圣保罗区撞上一座桥梁惨被“斩首”，而他先前也有多次逃票被逮捕的纪录，至于其具体死因仍有待警方进一步调查。