港股10大科技独角兽．股价淌血 截至本月24日，港股10家科技独角兽股价平均跌幅达46.2%；其中“腾讯系”的易鑫集团和“电竞第一股”的雷蛇，股价都在一年内狂泻逾70%，独角兽光环已然褪色。

（香港26日讯）港股今年上路“同股不同权”政策，一时吸引多家独角兽企业前往上市，一度成市场热议话题。不过机构统计，截至本月24日，港股10家科技独角兽股价平均跌幅达46.2%；其中“腾讯系”的易鑫集团和“电竞第一股”的雷蛇，股价都在一年内狂泻逾70%，独角兽光环已然褪色。

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全天候科技报道，据青兰研究统计，自2017年9月至2018年9月，港股共上市10档科技独角兽，其中包括千亿港元市值的中国手机企业小米集团、餐饮电商美团点评等。此外还有腾讯投资的互联网汽车金融平台易鑫集团、网络文学平台阅文集团，以及腾讯及阿里巴巴加持的众安保险。

与上市时几十倍、上百倍超额认购的热闹场面相比，这些明星股目前的股价表现可说一泻千里。截至本月24日，平均跌幅达46.2%；其中，易鑫集团跌幅最大，近12个月跌幅达76.2%；雷蛇则狂泻73.5%。医药独角兽的“平安好医生”，股价也较上市时几近腰斩。从投资回报的角度分析，这10档独角兽中，70%的股票处于亏损状态，仅10%跑赢理财收益。

报道称，金融资讯提供商Dealogic日前公布的统计显示，2018年以来，在港交所上市的公司首次公开募股（IPO）规模已达314亿美元，创下8年来最高纪录，甚至可能打败劲敌纽约证券交易所，今年有望在全球交易所中夺冠。

但从新股表现来看，Dealogic指出，在主要交易所中，今年在香港新上市的公司表现最糟糕。在香港前20大的IPO交易中，仅6家公司股价在上市一个月后仍高于发行价；而纽交所有16家公司股价高于发行价，纳斯达克交易所则有10家。

比这更糟糕的是，港交所“零成交”的现象也越来越频繁。此前，Wind资料显示，今年12月4日，剔除停牌股票，有281档港股全天零成交，全天成交额在1000港元以下的有18档。

对于港交所今年上市企业股价不及预期的表现，港交所行政总裁李小加日前表示，因受到周边环境等诸多挑战，让新经济企业股价表现未如预期。但他也称，股价表现不佳并非香港市场的结构性问题，强调将在明年初公布港交所市场规则和业务的改革计划，继续拥抱新经济。