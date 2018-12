意大利埃特纳火山爆发 再发生300次余震 意大利西西里岛埃特纳火山(Mount Etna)爆发,与当地时间周一(24日)三小时内录得300次余震,最强震度为里氏4.3。

综合外媒报道,火山学家贝恩克(Mr Behncke )表示,“火山从‘侧翼’喷发而出现新裂缝是十年来首次”,由于地震活动异常高,火山灰及熔岩从火山东南陨石坑附近的通风口喷出,所幸无人伤亡。

当地卡塔尼亚(Catania)机场因此两度关闭,导致旅客有所延误。

有片段拍摄到,火山在海拔2500公尺处喷发火山灰,附近居民被疏散,登山客也从较高处退至较低的1900公尺海拔,以策安全。

由于处在海拔3326米的埃特纳火山,为欧洲最高的活火山,并位于亚欧板块和非洲板块交汇处,在过去2700年处于活跃状态,对上一次最大爆发是1992年。今年3月有英国研究报告指出,埃特纳火山正以每年14毫米(1.4公分)的速度,逐渐滑入地中海。



Etna on the morning (seen from south) and evening (seen from east) of 23 December 2018 pic.twitter.com/IUaMbTe3zt — Boris Behncke (@etnaboris) December 23, 2018