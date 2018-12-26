曾志伟游日本惊传车祸·对撞香港警务处长 曾志伟惊传在北海道小樽遇车祸，女儿曾宝仪26日透过经纪人证实此事，回应：“我爸爸确实有发生小车祸，人没事，很平安，他有打电话跟我、家人报平安，细节我没多问，谢谢大家关心。”

（北海道26日讯）曾志伟惊传在北海道小樽遇车祸，女儿曾宝仪26日透过经纪人证实此事，回应：“我爸爸确实有发生小车祸，人没事，很平安，他有打电话跟我、家人报平安，细节我没多问，谢谢大家关心。”据曾志伟友人透露，曾志伟无任何大碍，目前人在酒店休息。

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这宗交通意外造成至少7人受伤，当中包括香港高级助理警务处处长李志恒。据港媒消息称，李志恒颈椎受伤，无生命危险，但他意外后下身麻痹，须由直升机送往医院动手术。

曾志伟要接受酒精测试

据知，事发于25日下午1时30分，当时曾志伟负责驾驶私家车，载着一名年约40多岁李姓女子，当两人到达余市时发生交通意外，跟处长的7人车迎头相撞，消息透露，因为其中一辆车疑失控发生意外，幸曾志伟和李姓女伴没受伤，但处长一家则受伤送院，据知，志伟要接受酒精测试，而入境处同警方已派人到日本了解。