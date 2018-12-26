日航空姐遭揭执勤时躲厕所偷喝香槟 日本航空再有机组人员执勤时体内酒精超标。日航表示，一名46岁空姐执勤期间，被验出酒精含量超标，相信是机组人员向乘客供餐时，她躲在厕所偷喝香槟。

日本航空再有机组人员执勤时体内酒精超标。日航表示，一名46岁空姐执勤期间，被验出酒精含量超标，相信是机组人员向乘客供餐时，她躲在厕所偷喝香槟。

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日航昨日（25日）在记者会公布调查结果，指本月17日（上周一）从成田机场飞往夏威夷檀香山的786次航班上，46岁的女性空服员被发现在值勤时喝酒，酒测值为0.15mg/L。

调查显示，涉事空姐在值勤前检查时并未发现问题，但在机上被同事指出有酒气。她虽然一直否认有饮酒，但有同事看到她频频出入厕所，及在垃圾桶发现一个170毫升装的香槟空樽。调查还发现，涉事空姐去年11月在檀香山飞往成田机场的航班上，亦被同事指出疑似喝了酒，但她在上司质问时否认，最后仅收到口头提醒。

日航管理层就事件道歉，将惩戒处分涉事空姐，今后亦将在机内向机组人员进行酒精测试。

日本多家航空公司，近月已多次被揭发机师饮酒丑闻。当中，日航副机长实川克敏，今年10月在英国伦敦执勤时，被发现血液酒精浓度超标10倍，遭英国警方逮捕后，上月判囚10个月。

（明报综合）