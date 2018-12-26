不满蓝狮个别球员表现·萨里1对1“照肺” 一场失利令切尔西主帅不满，意大利籍领队萨里找球员1对1面谈。

（英国．伦敦26日讯）一场失利令切尔西主帅不满，意大利籍领队萨里找球员1对1面谈。

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在节礼日客场挑战沃特福德前夕，萨里表露自己对于球队在上一轮联赛意外不敌莱斯特一役感到非常的不满，甚至透露了他准备和个别球员1对1面谈，希望他们能改善自己的表现。

在上轮输球后，萨里曾表示自己不满球员在失球之后的不知所措和状态的明显滑落，甚至暗示会请心理学家来解决。

萨里说：“我们会为个人的失误准备一些个人的比赛录像，我想要首先和全队谈谈，然后我想要分别单独与3、4、5个球员谈谈。

但我们肯定会竭尽全力，避免在未来再重犯类似的问题。”

透露莫拉塔将复出

包括输给狼队和热刺的比赛，萨里都认为，这是因为自己的球队在失球后的表现马上下降了一个档次，无法马上做出反弹：“很显然，以我们的踢球方式，我们并没有输，我们只是不走运，但在丢球后的反应是错的。其实我们一直在掌控比赛，我们很有威胁，在各方面都不输对手。”

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另一方面，莫拉塔自12月13日的欧联比赛后就一直伤缺至今，萨里披露西班牙前锋上周五已开始训练，已经可以复出。