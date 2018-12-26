红军成英超冠军大热．渣叔减压不保证 “红军”利物浦本赛季或许很可能打破英超冠军荒，然而，主帅克洛普为了减压，直言：过程比结果更重要，我现在什么都不能保证。

（英国．利物浦26日讯）“红军”利物浦本赛季或许很可能打破英超冠军荒，然而，主帅克洛普为了减压，直言：过程比结果更重要，我现在什么都不能保证。

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本季英超踢完了18轮联赛，红军目前以15胜3平打进39球只丢7球的不败战绩，力压卫冕冠军曼市成领头羊，而且领先优势多达4分。

近10季8次圣诞冠军笑到最后而在近10届的英超联赛，有8次圣诞冠军成了最后的赢家，然而，2次都未能夺冠的队伍都是利物浦。而且，利物浦自英超时代以来，就不曾赢得过联赛冠军。

过程比结果重要

尽管在德国名帅“渣叔”克洛普率领下，红军本季的表现堪称完美，但渣叔却不想将这份期待变成压力。

他说：“如果你非要让我保证球队肯定能夺冠，那就请你换个体育项目吧。如果你只看结果，不看过程，那你还是给自己放假吧。”

他补充：“如果你希望跟随球队一起走过这段路程，如果你希望见证成功路上的拚搏，那就跟我们一起吧。让我们一起努力，我们必须保持注意力集中，我们都得这么做，不要紧张。”

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渣叔强调：“我听到了很多次这样的话，过去10年的英超圣诞冠军基本都夺冠了，唯有利物浦。哇，你们不敢在我面前说这些，因为你觉得我已经知道了这件事。这些都是垃圾。

那些能代表什么呢？现在的利物浦和以前不一样了。”

他续表示，球队目前根本不需要想到遥远的5月份（赛季结束），而是着眼当下，“我们没有压力，我也没有看到压力。”