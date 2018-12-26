红魔要释放火力·索帅食髓知味 索尔斯克亚甫接手曼联，首秀就以5比1大胜卡迪夫，“娃娃脸杀手”食髓知味，表示要释放曼联攻击群的火力。

索尔斯克亚（左二）在接掌曼联的首秀就带领球队取得一场久违的大胜，但他强调这不过是一场比赛，他希望能继续释放红魔攻击群的进攻火力。（图：法新社）

（英国．曼彻斯特26日讯）索尔斯克亚甫接手曼联，首秀就以5比1大胜卡迪夫，“娃娃脸杀手”食髓知味，表示要释放曼联攻击群的火力。

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在上周末的第18轮英超联赛，曼联客场5比1屠杀卡迪夫，拿下自弗格森时代2013年之后的单场进球最高纪录。这仅仅是暂代主帅索尔斯克亚临时顶替穆里尼奥后的首场比赛。

而索尔斯克亚昨日出席第19轮英超赛前新闻发布会时强调，曼联的风格就是进攻，他会帮助球队释放火力，能进3球的话绝不进2球。因此，对于他接棒后的首场大胜，他并未感到满足，他认为战胜卡迪夫城只是曼联重回正轨的一个开始。

曼联血液流着进攻理念

索尔斯克亚说：“对卡迪夫城那一幕不经常会发生，但你必须努力尝试，不断制造机会，并且把握机会，但以我们锋线群拥有的速度和能力来看，我不认为有任何球队会愿意看到马夏尔、博格巴、林加德和拉什福德同时扑向他们。因此为什么我们要让他们停下脚步呢？进攻理念已经刻入曼联的血液中，这是曼联的传统，这是曼联的历史，这是我们踢球的方式，我们也想这样踢。”

在葡萄牙“狂人”穆里尼奥治下，曼联经常被嘲讽面对强敌爱摆大巴，球员经常被要求退回防守，进攻的步伐经常被强制“刹车”，但在那场对卡迪夫城的比赛中，曼联锋线三叉戟马夏尔、林加德和拉什福德都有进球，踢出了近期难得一见的华丽进攻场面，而索尔斯克亚表示，他会进一步释放曼联进攻球员的才华。

能进3球绝不进2球

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他说：“他们（球员）没有告诉过我任何有关‘刹车’（穆里尼奥战术），但我们在队内会议中谈过，当我们攻进一球，我们就想要攻进2球，当我们攻进2球，我们就想要攻进3球。”

在节礼日这天，曼联将坐镇主场迎战哈德斯菲尔德，如今热血沸腾的红魔，肯定是想继续再来一场大开杀戒。

目前，曼联在英超积分榜积29分，仍与欧冠杯区的切尔西相差8分，落后领头羊利物浦19分。