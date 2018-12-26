聘请中国教练遇难题·没人敢执教大马跳水队？ 大马游泳总会面临寻找教练的难题，短暂时间内无法找到其他有经验的教练以填补张玉昆离开后留下的空缺。

在张玉昆辞职后，大马游泳总会无法找到新教练，以填补他的空缺。

（吉隆坡26日讯）大马游泳总会面临寻找教练的难题，短暂时间内无法找到其他有经验的教练以填补张玉昆离开后留下的空缺。

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原本张玉昆的合约直至12月31日，不过他在上月就提前回返中国。

从2011年就在大马执教的张玉昆，之前主要是协助杨祝梁，他的合约没有获得更新，而他在老家武汉获得高薪聘请。

不利备战东京奥运

大马游泳总会目前正在等待张玉昆的建议，不过由于大马跳水队的教练班底存有不少未知数，使大马欲在2020年东京奥运会争夺奖牌的机会受到打击。

前国手李腾和澳洲教练布洛克执掌大马跳水队，但是两人的功力明显不如杨祝梁，后者虽然为大马训练出世界冠军张俊虹和奥运奖牌得主俊虹与潘德莉拉，但是却不被续约。

大马游泳总会秘书邓贵媚说，大马依然会继续聘请中国教练，希望下月就能够解决教练的课题。

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但是，目前的焦点却是届时请来的中国教练，是否能带领张俊虹与潘德莉拉在东京奥运争夺奖牌。

张俊虹与潘德莉拉在上届里约奥运夺得女子10公尺双人跳台银牌，依然是大马在东京奥运力争奖牌的最大希望。

俊虹由于动手术，因此缺席今年雅加达亚运会，她预计会在明年重返训练。

杨祝梁：大家都知道我的遭遇而目前在澳洲经营小生意的杨祝梁受询时表示，他对大马跳水队没有一位总教练，并不感到奇怪。

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他说，大马很难在剩下不到两年的时间内，请到出色的中国教练前往大马执教，特别是当大家都知道他的遭遇。