领奖台计划．保龄球要求添5人 大马保龄球总会希望经过改革的领奖台计划，能够添多5名球员进入第二层。

（雪兰莪．八打灵再也26日讯）大马保龄球总会希望经过改革的领奖台计划，能够添多5名球员进入第二层。

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这5名球员分别是4男1女球员，计有世界冠军洪显龙和敦阿米鲁哈金、廖健良、沙菲克和诺莎兹娃妮。

上述5名球员由于不是雅加达亚运奖牌得主之一，所以无法达到第二层的标准（共运和亚运奖牌竞争者）。

目前，大马国家保龄球队共有9人是第二层的备战计划成员，分别是拉菲克、陈财政和阿末慕亚兹（亚运三人赛银牌）、莎琳、冼丽莹、茜蒂莎菲雅、谢美兰、娜塔莎和塞达杜（女团银牌得主）。

有助安排训练计划

第一层是奥运会，第二层是共运和亚运，若是上述5名球员被提拔进入第二层，届时每月津贴也会增加。

大马保龄球总会秘书卓康耀表示，他们希望第二层会有14名保龄球球员，届时将使他更容易安排训练和比赛计划。

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他说，保龄球经常在国际大赛中夺冠，而且现在连续两年栽培出世界冠军，成绩有目共睹。

洪显龙和敦阿米鲁哈金应可以世界冠军身份获得接纳，但是廖健良和沙菲克却面对考验，诺莎兹娃妮获得推荐，因为她在今年夺得世青冠军。

