ONE冠军综合格斗赛．东京站揭幕．大腕云集掀激战 亚洲国际体育传媒公司ONE冠军赛将于2019年3月31日迎来在日本东京站的首场比赛，新鲜出炉的当晚阵容只能用“大咖云集”来形容。

长得非常漂亮的新加坡与韩国混血儿李胜珠，终于将在日本东京站迎来熊竞楠的对决。（MMA官网方网）

（吉隆坡26日讯）亚洲国际体育传媒公司ONE冠军赛将于2019年3月31日迎来在日本东京站的首场比赛，新鲜出炉的当晚阵容只能用“大咖云集”来形容。

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ONE冠军赛日前公布了其中6场比赛，包括三场冠军战。备受期待的一姐之争是来自中国山东的“铁拳女王”熊竞楠对阵出生于加拿大的“势不可当”的李胜珠；“缅甸巨蟒”昂拉恩桑将与日本的长谷川贤打响二番战；“山崩”埃杜阿德．弗拉扬将面对日本柔术传奇青木真也迎来轻量级卫冕战。

熊竞楠李胜珠终于要碰面

当晚比赛的早鸟票于12月20日下午6点正式开售，ONE冠军赛线上购买网址为https://ticket.line.me/sp/ONEChampionship。

女子草量级卫冕冠军熊竞楠在2018年成功实现了两次卫冕，这激起了原子量级统治者李胜珠挑战的欲望，双方的碰撞本应在今年新加坡站头条主赛进行，可惜由于李胜珠训练强度过大，导致背伤复发而遗憾退赛。这场比赛的悬念将在东京揭晓。

缅甸巨蟒再恶战长谷川贤

中量级冠军战方面，“缅甸巨蟒”昂拉恩桑在2018年坐镇主场，与长谷川贤进行了一场非常惨烈的冠军卫冕战，昂拉恩桑最终顶住压力在第5回合比赛接近尾声时拿下胜利，本场比赛被评为“年度最佳比赛”。

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这一次将来到长谷川贤的主场，两位打法相似且抗击打能力出众的选手将再次迎来一场恶斗。

轻量级的冠军战同样是二番战，弗拉扬在2016年成功从青木真也的手中抢得冠军腰带，但青木在最近的三连胜中总计只用了6分28秒，打出了当年夺冠时的霸气。

“大力鼠”加入战围

此外，新晋签约的世界冠军“大力鼠”迪米崔斯．约翰逊和“地下之王”艾迪．阿尔瓦瑞兹将在东京迎来首秀。

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“大力鼠”目前职业战绩27胜3负，综合实力长期占据世界第一位。

大力鼠本次在ONE冠军赛的首秀，对手是来自日本的本土选手若松佑弥。

轻量级选手艾迪．阿尔瓦瑞兹本次则迎战俄罗斯的站立击打高手提莫菲．纳斯图西金，后者握有ONE冠军赛最快终结纪录，开场仅6秒就将对手KO。

传奇VS传奇

在本次的ONE超级站立赛中，刚刚获得大胜的“电脑斗士”艾维．雅桑克莱将会对阵荷兰名将安迪．苏瓦，雅桑克莱刚在2018年ONE冠军赛的收官战，于首回合KO对手雷吉斯，收获了职业生涯第200场胜利。苏瓦作为两届K1冠军，也拥有160场胜绩。这场传奇对阵传奇的比赛将见证ONE超级系列赛群雄逐鹿时代的到来。

