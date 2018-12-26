紫盟羽球联赛·助安邦再也险胜甲洞·桃田夺致胜分显价值 拥有桃田贤斗、李梓嘉和吴堇溦压阵的安邦再也，周一在紫盟羽联经过一场激战后，最终以11比9险胜甲洞。

（雪兰莪．赛城26日讯）拥有桃田贤斗、李梓嘉和吴堇溦压阵的安邦再也，周一在紫盟羽联经过一场激战后，最终以11比9险胜甲洞。

广告

在最后一场出场的日本天王桃田贤斗，协助安邦再也从8比9落后下，以3局11比8、11比6、11比6擒下对手宋浚洋，助安邦再也拿下2连胜，该队在首仗以10比9险胜八打灵。

桃田贤斗的世界排名与对手宋浚洋的相较之下确实悬殊，不过在场上的机灵与拼搏，弥补了宋在这方面的落差，他的大力扣杀和积极防守，给初来乍到、仍在适应场地和赛制的桃田贤斗制造了不少麻烦。

不过，棋高一着的桃田凭较高的球技还是以直落3局给宋浚洋上了一堂宝贵的课。

桃田：赛规令比赛节奏快

桃田贤斗在赛后说：“这比赛的规则和其他的不一样，所以我有点紧张，不过最后我还是成功适应了比赛的节奏。比赛的节奏很快，因为必须在30分钟内完成。

这样的比赛可以令我获益，更从容地面对未来的比赛。”

广告

上个赛季的决赛，安邦再也与甲洞都拼到最后，因此，虽然在平安夜节日气氛中，安邦再也并不对对手仁慈。第2场男单比赛在两个我国新秀之间展开，安邦再也的李梓嘉表现更为出色，他以9比11、7比11、11比4、11比6、5比4力挫林志咏。

世青赛冠军吴堇溦在女单赛中以11比10、10比11、11比8、11比3拿下台湾的林芝昀，为球队贡献宝贵的2分。

甲洞双打抢分

双打项目显然是甲洞的强项，他们的台湾男双组合卢敬尧与杨博涵以3比2（6比11、11比5、6比11、11比9、10比4）险胜刘隽程与卢基，帮助球队以6比8紧追对手。

广告

大马与香港组合阿里夫与吴咏容以11比10、11比3、11比7完胜陈炳顺与黄嘉恩，帮助甲洞反超比分。安邦再也是靠桃田贤斗在最后一项男单绝杀对手，证明自己的价值与实力。

在较早的比赛，沙登以12比11逆转地不佬市，赢得本赛季的首场胜利。

8支参赛球队将在3个阶段的单循环比赛和季后赛竞逐紫盟奖杯，决赛圈将于2019年1月24日至27日在云顶名胜世界的云星剧场举行。

安邦再也的李梓嘉在24日紫盟羽联对甲洞的林志咏，以3比2击败对手，助该队以11比9胜出。