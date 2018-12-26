跌势难止．布油跌破50美元 国际原油期货跌势难止，圣诞假期结束后恢复交易，布兰特原油期货在周一暴跌6.7%之后，周三一度下跌1.1%，报每桶49.93美元，自2017年7月以来首度跌破50美元大关。

（图：美联社）

（吉隆坡26日讯）国际原油期货跌势难止，圣诞假期结束后恢复交易，布兰特原油期货在周一暴跌6.7%之后，周三一度下跌1.1%，报每桶49.93美元，自2017年7月以来首度跌破50美元大关。

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布兰特原油期货较后略为收窄跌幅，截至下午5时报50.40美元，上涨0.04%，保住50美元关口。西德州原油（WTI）期货周三开盘后小幅下跌，随后忧黑翻红，一度上涨2%至每桶43.42美元。不过，随后WTI油价涨幅显著收窄，截至下午5时报43.03美元，涨1.18%。

油价在周一重挫逾6%，跌至一年多来低点，因投资人日益担心美中贸易争端升级对全球成长和原油需求的冲击，金融市场震荡使避险情绪升高。

原油业者忧2019年经济衰退

尽管石油输出国家组织（OPEC）本月初达成减产协议，但油价仍无力回天，周一油市再现恐怖惊魂、终场暴跌逾6%。专家认为，油价杀到深不见底，除了供给过剩外，最致命的原因是，原油业者对2019年经济衰退的巨大恐慌。

两个月前，外界还忧心油价会冲上100美元，如今市场遭遇逆风，从10月初高点76美元至今，短短不到3个月的时间，狂泻逾44%，坠入熊市深渊，仍见不到止跌讯号。

CNBC报道，RBC Capital Markets原物料策略全球主管Helima Croft表示，油价持续重挫，意味着人们对2019年经济衰退的担忧。

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Croft指出，美国、沙乌地阿拉伯、俄罗斯等原油供给增加，只是涌现卖压的原因之一，这次油价疯狂下杀，显示经济成长放缓和需求减少的预期，才是油市惨崩的元凶。

在油价跌跌不休之际，OPEC与俄罗斯等非成员国达成减产协议，打算自明年1月起每天减少120万桶原油，展开为期6个月的减产计划，目的在于减少供应以支撑油价，但油价仍不断探底Croft认为，这代表市场对明年减弱的恐惧，尤其担心中国需求将减缓。先前据CNBC一项调查显示，近半数财务长预估，2019年经济有陷入衰退的可能性。

国际油价周一（24日）跌至18个月来的谷底，西德州中级原油期货收盘暴跌6.7%、至每桶42.53美元，创下2017年7月21日以来新低；布兰特原油期货大跌6.2%、至每桶50.47美元。

俄罗斯：油价明年上半年回稳

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俄罗斯能源部长诺瓦克（Alexander Novak）接受当地电视台访问时称，预期油价在2019年上半年将更为稳定。

他表示，在石油出口国组织（OPEC）与其他产油国共同减产下，预期油市情况将更为稳定，供求更平衡。

诺瓦克又指出，未收到OPEC+要举行特别会议的通知。

不过，他称，相信近期油价的下滑与基本因素有关，包括冬天的原油需求较疲弱、宏观经济忧虑，以及股市急挫等。