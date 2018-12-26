“想成为最伟大羽球员”·马琳要超越林丹 世界羽球女单冠军卡罗丽娜．马琳认为，世羽联规定世界排名前15的球员，每年需参加至少12站比赛，造成球员受伤的几率更高。

马琳认为世羽联规定世界前15名球员每年需参加12站赛会，对球员不利，建议世羽联应保护顶尖球员避免受伤。（图：法新社）

（印度．孟买26日讯）世界羽球女单冠军卡罗丽娜．马琳认为，世羽联规定世界排名前15的球员，每年需参加至少12站比赛，造成球员受伤的几率更高。

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西班牙羽坛女王马琳代表浦那7王牌队参加印度羽球超级联赛，他在接受路透社的访问时表示，她认为世羽联应该为世界顶尖球员做出更多，尽量避免球员受伤。

轰羽联枉顾球员健康

25岁的她说，球员是世羽联、西班牙羽总或其他总会的宝贵资产，当世羽联强迫世界排名前15的球员每年需参加至少12站比赛，球员无法做到。

她表示，球员也是人，并不是机器人，由于受强迫参加赛会，因此球员时常因太疲于参赛而容易受伤。

“即使是我们受伤而没有参加比赛，我们也得面对罚款。”

要卫冕奥运冠军

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成为奥运冠军及三次世界冠军，马琳原本视羽球为嗜好，而并非主攻项目，反而逐渐成为当今最出色的女单之一，成为首位夺得三届世界羽赛女单冠军的球员。

马琳在今年南京世羽赛女单决赛中打败印度的辛胡，继2014年和2015年后，第3次摘下世界冠军。

在世羽赛历史，只有中国的林丹可以称得上历来最出色的男单，两次奥运冠军及5次世界冠军。

马琳表示，她想要成为历来最伟大的羽球员，虽然不容易，但是她准备接受这项巨大的挑战。

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她说，她想要赢多一次奥运金牌，也就是要在2020年东京奥运捍卫金牌及至少两次世界冠军。

从兴趣成世界冠军

马琳与西班牙网球天王纳达尔一样，同样是左手握拍，她在2016年里奥羽赛女单决赛中打败印度的辛胡，终结了亚洲国家称霸的局面。

这是近20年来首位欧洲球员在奥运羽赛夺金，她回忆自己在西班牙开始打羽球时，由于羽球在该国不流行，所以只当兴趣，完全没想过会成为世界冠军。

她说，当她在14岁被选中参加国家羽球队时，才开始为自己的羽球前途拟定计划，梦想成为世界最出色的球员。

她表示，她的羽球之旅一点都不轻松，由于右脚受伤，她被迫退出年终总决赛。