NBA全明星投票正式启动·詹皇柯里展开票王之争 2019年NBA全明星赛票选于圣诞节，也就是美国当地时间12月25日正式启动，投票将率先在全球部份投票平台进行，上季各自领军的詹姆斯与柯里，将再度展开票王之争。

（美国．纽约26日讯）2019年NBA全明星赛票选于圣诞节，也就是美国当地时间12月25日正式启动，投票将率先在全球部份投票平台进行，上季各自领军的詹姆斯与柯里，将再度展开票王之争。

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球迷可登录NBA官网或中文官网投票页投票，其他可供投票的平台包括腾讯、微博、NBA App、Google和Google Assistant等。球迷每天可以投票一次，每次最多可以投出10张选票，需投给10位不同球员，不限球队和位置。

延续“双倍记票日”活动

和去年的全明星投票规则类似，今年联盟延续了“双倍记票日”活动。球迷可于1月3日、4日、10日、11日和21日的下午1时开始，在24小时内充份利用“双倍计票规则”。

今年则是连续第三年球员和媒体都可以和球迷一起为全明星阵容投票，球迷的投票在决定全明星先发球员席位的归属上占据50%的比重，而全体现役球员和一个篮球专业媒体代表团的投票将各占25%。

续采用2名队长选择球员方式

最近几个赛季，NBA不断对投票规则进行完善和改进，本次全明星将会继续采用由两名队长从首发和替补名单中选择各自球队球员的方式，选择球员不限东西部，两位队长则是由东西部得票最高的两名球员担任。

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不过，队长挑人同样也有限制，只能从入选首发的全明星球员里挑选首发，从替补里挑选替补，意味着队长在选人时无权更改全明星的首发替补次序。

比赛重新点燃热情

如此规则可能会让一些球队的队友成为全明星赛上的对手，比如说，去年的柯里和杜兰特就成了对手。上赛季改革后，组队对抗的全明星赛，重新提升了球星的比赛热情。

今年的全明星赛上，詹姆斯是否会和安东尼戴维斯一队、勇士4巨头能否在一支球队“聚首”、杜兰特和维斯布鲁克能否再续前缘，都会成为分组对抗的看点。