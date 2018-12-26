詹姆斯拉伤腹股沟·湖人战胜勇士代价大 洛杉矶湖人周二在美国NBA篮球常规赛圣诞大战中，客场以127比101打败寻求卫冕的金州勇士，但是队中核心“詹皇”詹姆斯却在第三节疑似拉伤腹股沟，付出惨痛的代价。

洛杉矶湖人虽然在圣诞节客场以127比101打败金州勇士，但是队中主力詹姆斯却在第三节受伤，付出惨痛的代价。（图：法新社）

（美国．奥克兰26日讯）洛杉矶湖人周二在美国NBA篮球常规赛圣诞大战中，客场以127比101打败寻求卫冕的金州勇士，但是队中核心“詹皇”詹姆斯却在第三节疑似拉伤腹股沟，付出惨痛的代价。

广告

詹姆斯这疑似腹股沟拉伤，具体的伤情有待当地时间周三MRI检查后才能进一步确定。

在第三节剩下7分51秒时，詹姆斯外线拿球准备突破，但却意外滑倒，在倒地时他没忘记抢球分给外线的鲍尔，令人想不到的是詹姆斯却因为抢球受伤，湖人连忙叫暂停。

詹姆斯：非常罕见的伤

队医过来询问詹姆斯，随后被扶出坐上板凳席上，詹姆斯表情非常痛苦，随后返回更衣室检查，据报道詹姆斯疑似腹股沟拉伤。

詹姆斯说，这是非常罕见的受伤，就这样发生了，他相信队医及其他物理治疗，可以协助他迅速康复。

在此役中，詹姆斯只打了17分钟，却贡献17分、13篮板及5助攻。其他湖人的得分主力分别是库兹玛19分、英格拉姆14分，替补隆多15分、斯蒂芬森11分，而金州勇士得分主力是杜兰特21分，替补伊戈达拉23分。

广告

湖人教练沃尔顿表示，他已做好准备没有詹皇的阵容以在周四客战沙加缅度国王。

哈尔登助火箭击退雷霆

哈尔登助火箭主场退雷霆0而休斯顿火箭在主场以113比109力挫奥克拉荷马雷霆，火箭能以4分险获二连胜，主要是靠哈尔登，他投进41分、7次助攻和6个篮板，而戈登也有17分，里弗斯在火箭首战得9分。

波士顿塞尔蒂人在经过加时赛后，以121比114险胜费城76人，拿下二连胜。

广告

艾尔温在加时投进两个三分，贡献40分10个篮板，而塔图姆23分及莫里斯23分，成为塞尔蒂人加时险胜的功臣组合。

另两场圣诞夜比赛是密尔瓦基公鹿在客场以109比95击败纽约人，而犹他爵士在主场以117比96击退波特兰拓荒者。