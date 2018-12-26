元首杯·“内战”擒金群利·森女响首炮 从昔加末篮协转战森美兰的“花木兰”彭慧萍在首秀中得到11分7篮板，领衔夺冠热门森女在一场“内斗”中以71比53力克“师妹”金群利篮球俱乐部。

（吉隆坡26日讯）从昔加末篮协转战森美兰的“花木兰”彭慧萍在首秀中得到11分7篮板，领衔夺冠热门森女在一场“内斗”中以71比53力克“师妹”金群利篮球俱乐部。

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元首杯女子组于周三下午开打，第一场就是森州球队之间的对决。森美兰第一节22比11领先，随后金群利长达6分钟“打铁”连连，反之森女打出一波10比0拉开分差，半场16分领先。

三节打完，森美兰仍然54比34领先，最终无意外旗开得胜。森女3人得分上双，除了彭慧萍之外，伊查蒂与叶佛仪各得10分。

焱鸷战隆“少女”

另一方面，此前在大马女篮联赛（MWBL）止步半决赛的焱鸷体育俱乐部，将对阵临时顶替登嘉楼参赛的吉隆坡。

卫冕冠军吉隆坡在今年7月一口气将叶佛仪、陈巧婷、伊查蒂等4人卖给森美兰之后，整体实力大打折扣，原本决定不参赛，但随后登嘉楼临阵退出，隆女只好以18岁以下的小将组队参赛。

今年元首杯女子组仅仅5队参赛，因此采单循环赛制，打完4场直接决出冠军。