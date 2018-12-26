元首杯·焱鸷轻取“小隆女”·森女拿下内战 从昔加末篮协转战森美兰的“花木兰”彭慧萍在首秀中得到11分7篮板，领衔夺冠热门森女在一场“内斗”中以71比53力克“师妹”金群利篮球俱乐部。

彭慧萍（左）单鎗匹马上篮取分。

（吉隆坡26日讯）从昔加末篮协转战森美兰的“花木兰”彭慧萍在首秀中得到11分7篮板，领衔森女在一场“内斗”中以71比53力克“师妹”金群利篮球俱乐部；有望与森美兰争冠的焱鸷体育俱乐部则在5人得分上双的情况下，轻松以85比51取胜卫冕冠军吉隆坡。

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元首杯女子组于周三下午开打，第一场就是森州球队之间的对决。森美兰第一节22比11领先，随后金群利长达6分钟“打铁”连连，反之森女打出一波10比0拉开分差，半场16分领先。

三节打完，森美兰仍然54比34领先，最终无意外旗开得胜。

森女3人得分上双，除了彭慧萍之外，伊查蒂与叶佛仪各得10分。

此前在第5届大马女篮联赛（MWBL）止步半决赛的焱鸷，半场就领先小将当家的吉隆坡达到23分，最终稳稳地赢下首战。

隆女临阵顶替登嘉楼参赛

今年7月，吉隆坡一口气将叶佛仪、陈巧婷、伊查蒂等主力卖给森美兰之后，整体实力大打折扣，原本决定不参赛，但随后登嘉楼临阵退出，隆女只好以18岁以下的小将组队参赛。

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焱鸷第一节30比16领先，并在第三节扩大优势至30分，焱鸷大前锋陈瑞清不断突分助攻戴嘉倩、黄宝宜、黄诗茜等人，全场得到10分11篮板8助攻。

今年元首杯女子组仅仅5队参赛，因此采单循环赛制，打完4轮直接决出冠军。

明天（27日），MWBL成立5年夺4冠的昔加末将亮相元首杯，不过她们多年来第一次少了彭慧萍与刘佩棋这两名国手，难免不受看好能与森美兰和焱鸷争冠。