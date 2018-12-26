元首杯·“41分屠杀猛龙·森男强势开门红 放眼元首杯3连霸建立王朝的森美兰男队，第一场就遇上西港猛龙并轻取这支小组最强对手；由于同组另两队大马篮总挑选队与武装部队整体实力较弱，预计森男最终将以小组盟主晋级半决赛。

黄亿豪（中）在两名球员防守下跳投，他此役砍下森美兰队最高的14分。

（吉隆坡26日讯）放眼元首杯3连霸建立王朝的森美兰男队，第一场就遇上西港猛龙并轻取这支小组最强对手；由于同组另两队大马篮总挑选队与武装部队整体实力较弱，预计森男最终将以小组盟主晋级半决赛。

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第三节定胜负

第60届元首杯全国篮球赛于周三早上进行决赛圈阶段，夺冠热门森美兰在A组以94比53横扫入选赛冠军西港猛龙，明天（27日）对阵武装要想2连胜不是问题。

以东南亚篮球联赛（ABL）本土阵容参赛的猛龙队，在第三节陷入长达5分钟的得分荒，是最终惨败41分的主因；这也是猛龙继本赛季ABL首战惨败宿敌新加坡腾飞之狮54分（队史最惨）之后，再以大比分输球。

另一边厢，森美兰全员得分，并且有4人上双，黄亿豪得到14分8篮板，打不足两节就打卡下班的“美美”陈俊宏得到14分5篮板4抄截，曾梓峰与麦洛城各得11分4篮板。美中不足的是，替补控卫汤清晨与首发中锋麦洛城在第四节相继伤退，前者伤处出现肿胀，看来接下来几场上阵的可能性小，幸亏麦洛城伤势并无大碍。

猛龙9人作战体能致命

猛龙主教练黄伟杰因为队内原因只能用9人对抗阵容等同于国家男篮的森美兰，下半场球员体能直线下滑，全队发生了多达30次失误，对手从中就得了43分。

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20岁控卫王奕栋与猛龙队长陈伟隆共有10次失误，不过他俩表现还是可圈可点，第二节单节得到12分的王奕栋全场18分3篮板4助攻，陈伟隆则有12分9篮板的“准两双”

数据。猛龙守不住森男多点开花的攻势，自己也没有第三得分点跳出。



陈俊宏（左）单手上篮探分，他此役上场不到两节，仍得到14分。

森男2将受伤

王奕栋在开打时投进三分之后猛龙被打了一波13比0，森美兰第一节25比11领先。

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尽管奕栋后来单节砍下12分，但猛龙仍然落后13分差距进入中场休息。

半场出来，猛龙的得分荒长达5分钟，反观森美兰打出8比0的小高潮，双方此消彼长，三节打完分差来到26分（66比40）。然而，遥遥领先的森男发生不愉快的事情，第四节开打不久，“小黑”汤清晨投球后落地脚踝扭伤，随后轮到麦洛城防守时倒地，老帅布莱恩保险起见还是换下这名192公分长人，最终森美兰净胜41分。

大马篮总挑选队旗开得胜

A组另一场比赛，由非华球员组成的大马篮总挑选队早在第一节就21比7领先半支军人的武装部队，并在半场扩大优势至27分，最终以93比44轻松胜出。

B组方面，去年第4名警察在加强阵容深度之后首个对手是入选赛亚军金群利篮球俱乐部，而霹雳则与彭亨交手。