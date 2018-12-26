极端天气冲击圣诞老人之乡．北极圈旅游业变招吸客 从美国阿拉斯加到芬兰，至少有5、6个北极圈城镇声称是圣诞老人的家乡，当地也以白色圣诞招徕。不过，在气候变化下，极端天气亦影响这些北乡，令当地旅游公司要变阵应对。

（英国．伦敦26日讯）从美国阿拉斯加到芬兰，至少有5、6个北极圈城镇声称是圣诞老人的家乡，当地也以白色圣诞招徕。不过，在气候变化下，极端天气亦影响这些北乡，令当地旅游公司要变阵应对。

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圣诞老人们则趁机呼吁世人马上行动应对气候变化。

瑞典圣诞老人∶请决心拯救地球

瑞典群山环抱、毗邻锡利扬湖的穆拉（Mora）宣称是“圣诞老人之乡”，该处今年春天洪水泛滥，夏季又野火连场烧毁林地。当地数年前的圣诞曾没有雪，滑雪场、越野滑雪场有时要动用人造雪，令圣诞气氛大为逊色。这个星期有些雪，气温也有零下10℃，令当地有点圣诞气氛。莫拉传讯经理罗森说∶“我问过圣诞老人，他对气候变化也甚为关注。他向举世决策者强烈呼吁∶‘请认真对待气候变化，决心拯救地球。’”

加环境部∶北极积雪不厚快融

芬兰罗瓦涅米（Rovaniemi）每年都收到数以万计孩童来信。当地今夏炎热干燥，连续数周气温高于30℃，冬雪却迟到，令当地旅游业要临时变阵推出新活动吸引旅客，例如推广在湖泊区行山。

官方旅游部门总经理凯尔凯宁称，冬季湖泊一般覆雪，但这时节犹能透过冰封湖面瞧见游鱼，“这三五年确实变了天气。气候原较稳定，如今是温暖许久然后突然极冷。”芬兰圣诞老人每年都发表圣诞讲话，今年则呼吁应对气候变化：“我们的大自然朋友遇到麻烦有一阵子了，我们现在能一起给它送赠礼物∶我们可以帮助自然。”

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至于授予圣诞老人公民身份的加拿大，环境部发言人表示北极无冰区域范围愈益扩大，即使有冰也积得不厚且快融∶“这50年北极变暖速度，是整个世界的两倍几。北极地区的积雪面积和持续时间不断减少。近15年，初春就融雪，而且积雪较浅。”

建有圣诞老人之家的阿拉斯加北极城（North Pole）往年10月就开始落雪，近年常常是下雨水夹着小冰粒的冻雨。

美国联邦气候评估上月称，阿拉斯加变暖速度几乎快于世界上其他任何地方，居民要为此付出沉重代价。