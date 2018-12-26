观光热气球升空起火 澳洲维多利亚省墨尔本东面一个观光热气球，周三载着16人升空后，疑燃烧器故障引发火警。热气球紧急降落，着陆后吊篮烧毁，一名27岁女乘客受到轻伤，送医观察后状况稳定。业界人士形容事件“闻所未闻”。

澳洲维多利亚省墨尔本东面一个观光热气球，周三载着16人升空后，疑燃烧器故障引发火警。热气球紧急降落，着陆后吊篮烧毁，一名27岁女乘客受到轻伤，送医观察后状况稳定。业界人士形容事件“闻所未闻”。

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肇事的Kavanagh B-350热气球清晨5时半在沃登公园升空，载有一名有5500小时飞行经验的驾驶员和15名乘客，飞越亚拉河谷时起火。热气球最终于升空后45分钟安全降落，但吊篮全毁，地面的草地一部份亦烧焦。

有消防员受访称，曾有女乘客跳出吊篮、企图接走一名6岁小孩时受伤；但商业热气球业界否认消息。澳洲交通安全局已展开调查并收集证据。

热气球乘客回到酒店后仍惊魂未定。一名乘客说：“这实在是有点恐怖，我甚至不知道能否看到明天。”还有一名乘客说，她必须从吊篮跳下来，幸好没有受到重伤。