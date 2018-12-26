泰国龙凤胎兄妹“结婚”驱厄运 泰国一对6岁的龙凤胎兄妹，日前在父母和亲友的祝福下，完成一场奢华、盛大的婚礼。因为泰国当地佛教徒相信，两人前世是一对恋人，由于情尚未了而转世成为龙凤胎，早日替他们举办婚礼，才能帮小兄妹免于厄运。

（图：网络照）

泰国一对6岁的龙凤胎兄妹，日前在父母和亲友的祝福下，完成一场奢华、盛大的婚礼。因为泰国当地佛教徒相信，两人前世是一对恋人，由于情尚未了而转世成为龙凤胎，早日替他们举办婚礼，才能帮小兄妹免于厄运。

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根据《镜报》的报道，泰国的6岁双胞胎兄妹吉他和奇葳，上周在曼谷举办了一场婚礼，家人、亲朋好友甚至街坊邻居都前去祝贺，场面相当盛大。婚礼根据佛教习俗进行，吉他在见到新娘之前必须通过9道游戏关卡，亲朋好友则需身穿七彩的服饰，在街上游行、跳舞和奏乐。父母甚至还帮吉他准备了现金20万泰铢（约2.5万令吉）以及价值4万泰铢（约5109令吉）的金饰做为聘金，让他风光“迎娶妹妹”。

原来，泰国部份佛教徒相信，龙凤胎是前世恋人转世，由于两人感情未了，因而投胎成为双胞胎，于今生再续前缘。小兄妹的爸爸马力拉特和妈妈法查拉朋都认为，如果不早日帮吉他和奇葳完成前世的夙愿，会替小兄妹的人生带来不幸。不过，小兄妹的父母也澄清，这场婚礼并没有实质的法律效力，两人长大之后，仍然可以各自寻找伴侣。