卸任市长即为2020备战·朱立伦宣布参选总统 包括六都在内台湾新一届县市长周二正式就职，其中最引人注目的是，国民党籍新北市长朱立伦在完成交接工作，卸下市长职务后，旋即宣布投入筹备2020年总统选举，正式拉开台湾总统大位的角逐战帷幕。

（台湾．台北26日讯）包括六都在内台湾新一届县市长周二正式就职，其中最引人注目的是，国民党籍新北市长朱立伦在完成交接工作，卸下市长职务后，旋即宣布投入筹备2020年总统选举，正式拉开台湾总统大位的角逐战帷幕。

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台湾六都（台北、新北、桃园、台中、台南和高雄）新科市长分别举行就职，朱立伦经过两届、2922天任期后，将工作交接给新市长侯友宜。朱旋即向外界公布自己竞逐2020年总统大选的意向。

朱立伦受访时以肯定的语气指出，他的目标很清楚，“2020为台湾打拼”。将成立工作室的他并表示，以新北市施政经验推广至全台湾，为台湾努力。

他说，现时国民党仍未就总统候选人举行初选，会先“充电学习，到各地看看听听民众的心声”，也想到国外去，寻找解决台湾问题、与国际接轨和与国际竞争的方法。

新北市公务员则列队欢送朱立伦，还举起“2020选总统”牌子及高喊“2020凯道见”的口号。

朱立伦获党祝福

对朱立伦宣布参选，国民党党中央向其表示祝福。而目前国民党内部尚未确定初选制度，国民党现有提名制度为30%党员投票、70%民调合并计算比排序。按照过去惯例，国民党党内初选将在明年4月左右开始。

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国民党在九合一选举大胜，党内士气正盛，朱立伦之外，其他总统大位竞争者，包括前总统马英九、国民党主席吴敦义、前立法院长王金平，还有政坛明星韩国瑜。

不过，韩国瑜已表态不参与大选竞逐。《联合报》报道，韩国瑜以打麻将来比喻其他4人角逐，谁糊牌了、谁输了、谁和不了牌却还在认真打、谁又是天听一上桌就等着自摸，他们得自己去发挥，而自己在这之间的角色就是祝福他们。

他强调自己已经是高雄市长，现在最重要的事就是把高雄的经济冲起来，其他的事情不是他目前的目标。

马英九受询时先表示祝福，他之后又说，愿意参选的人、又愿意帮国民党服务的人，“我们都支持”。

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民调：朱出征支持度最高

从民调上看，由朱立伦代表国民党参选总统的呼声最高。台湾民意基金会周一公布民调，针对2020年总统大选国民党出征支持度。结果发现，新北市长的朱获得54.3%民众的支持，25.5%挺前立法院长王金平，6.5%希望是党主席吴敦义；该民调选项仅3人，不包括马英九。

对朱来说，一旦他能够赢得党内初选，他在大选中很可能将迎来现任台北市长柯文哲和现任行政院长民进党赖清德的挑战。

朱2016年竞选总统输蔡

朱立伦的父亲、舅舅、堂舅都有从政经历，家族政治实力雄厚。因此从立委、桃园县长、行政院副院长到新北市长，朱一直都被视为马英九接班人、国民党重点栽培对象。然而国民党2014年九合一大选惨败之后，朱临危受命出任党主席，却因为“换柱”风波令形象大打折扣，2016年半推半就之下选总统，既没有问鼎大位，还违背了自己在新北市“做好做满”的承诺，可谓元气大伤。

学者：时机合适师出有名

台湾文化大学教授钮则勋接受香港《明报》访问时表示，朱立伦现在宣布参选，时机合适，能够保持社会讨论，“一举手一投足都有媒体关注”，所有的动作都“师出有名”。他认为，朱立伦明确宣布参选给予民众较好感觉，传统台湾总统热门人选都不会这么早宣布，朱立伦刻意摆脱老派做法，博取民众好感。

钮则勋也指，4名国民党热门人选，马英九的机会相对低，表示马英九个人只想“两岸历史定位”，取代台湾前副总统连战的两岸地位。钮则勋表示，吴敦义亦有意参选2020总统，不过吴敦义的名声较朱立伦差，认为朱立伦出选的机会较高。

钮则勋表示，台北市长柯文哲是下届总统大热，相对民进党及国民党，柯文哲“两岸一家亲”的两岸政策占优势。他指出，“两岸一家亲”方向务实，民众较易接受。钮则勋强调，2020总统大选，两岸及经济议题仍是关键议题。