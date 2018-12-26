3月回马登云顶开唱·李幸倪圆了心愿 Gin Lee李幸倪经过9年磨练，成功在今年6月踏上香港红馆，连开2场个人大型演唱会。继香港站后，她确定明年携带《First of All》巡回演唱会，于3月2日站上云顶云星剧场开唱！她表示，除了站上红馆，另一个心愿便是回到自己的家乡开唱，这心愿终要达成，让她开心表示，“每个人都有一个坚强的故事，我的故事就是追寻梦想。”

（图：脸书）

（吉隆坡26日讯）Gin Lee李幸倪经过9年磨练，成功在今年6月踏上香港红馆，连开2场个人大型演唱会。继香港站后，她确定明年携带《First of All》巡回演唱会，于3月2日站上云顶云星剧场开唱！她表示，除了站上红馆，另一个心愿便是回到自己的家乡开唱，这心愿终要达成，让她开心表示，“每个人都有一个坚强的故事，我的故事就是追寻梦想。”

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李幸倪AGA争叱咤女金另外，元旦日举行的香港《叱咤乐坛颁奖礼》以播放率计算成绩，目前男歌手走势，以去年缺席颁奖礼的张敬轩领先。女歌手金奖方面，估计是李幸倪与AGA之争，李幸倪的歌曲也估计能打入叱咤十大。