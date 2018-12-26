“让我来扛十字架吧”·放行管中闵教长闪辞 台大校长遴选事件导致三任教育部长下台！教育部长叶俊荣早前以“勉予同意”管中闵出任台大校长，因未事先与府院说明决策内容，疑引爆不满，叶俊荣在与行政院长赖清德约谈后提出请辞，赖揆也火速批准辞呈。

（台湾．台北26日讯）台大校长遴选事件导致三任教育部长下台！教育部长叶俊荣早前以“勉予同意”管中闵出任台大校长，因未事先与府院说明决策内容，疑引爆不满，叶俊荣在与行政院长赖清德约谈后提出请辞，赖揆也火速批准辞呈。

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“卡管案”耗掉第3个教长

叶俊荣7月16日上任至今，任期仅165天，是民进党因“卡管案”耗掉的第3个教育部长。

台大校长遴选委员会今年1月选出蓝营背景的管中闵为新校长，原订2月上任，但教育部认定遴选程式有瑕疵，要求重启遴选，遭台大拒绝。

双方僵持近一年，直到叶俊荣周一召开新闻发布会宣布，“勉予（勉强予以）同意”管中闵担任台大校长。

管中闵是经济学家，中央研究院院士，在马英九政府先后出任经建委主任、行政院政务委员等要职。据悉，叶俊荣作了决定并在开新闻发布会前夕才通知府院，引发绿营人士反弹，称感到错愕与不解。行政院秘书长卓荣泰痛批叶“完全弃行政伦理不顾”。

赖清德周二约见叶俊荣，叶递出辞呈获准。

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叶指出，是基于法律良知、教育本位及对大学自治与正当程式的坚持，“做对的事，也是该做的事，对职位毫不恋栈”。

此前，教育部已因“卡管”事件先后折损潘文忠、吴茂昆两任部长。

叶俊荣称，若不处理高等教育的就是一直被压抑，台湾的大学都像扛着一个十字架，“如果这个十字架要有人扛，那就我来扛吧。”

凸显府院内部指挥凌乱

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叶俊荣放行管案就请辞，外界担心新部长就任后是否翻案？卓荣泰说，教育部已经行文台大，看不到任何理由改变。

据总统府转述，蔡英文认为叶俊荣的处理，让大家措手不及，需要检讨，有可能是她与叶的沟通出了问题，蔡英文没有想到叶那么快就出手，但这也凸显府院内部指挥系统凌乱。